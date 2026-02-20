시드니 도심 한복판, 韓 남성 3명 겨냥 ‘망치 테러’…“맞아 죽을 뻔”

호주 시드니 도심에서 한국인 남성 3명이 새벽에 괴한들에게 망치로 무차별 폭행을 당하는 사건이 발생했다. 범행 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 퍼지면서 현지 여론이 크게 술렁이고 있다.
20일(현지시간) 호주 매체 뉴스닷컴닷에이유(news.com.au) 등 외신에 따르면, 이번 사건은 지난 18일 오전 3시쯤 시드니 도심의 리버풀 스트리트와 피트 스트리트 교차로 인근 편의점 앞에서 벌어졌다.
피해자는 23세, 28세, 29세 한국 남성 3명으로 리버풀 스트리트를 걷던 중 정체불명의 남성 3명에게 갑자기 공격을 당했다.
공격자 중 한 명은 가방에서 망치를 꺼내 피해자를 여러 차례 타격했으며, 또 다른 공격자는 피해자가 다른 곳을 보는 틈을 노려 머리를 주먹으로 가격했다.
피해자들은 손을 들어 상황을 무마하려 했지만 소용없었다.
신고를 받고 출동한 뉴사우스웨일스(NSW) 경찰이 도착했을 때 가해자들은 이미 현장을 벗어난 뒤였고, 피해자 3명은 구급대원에게 응급 치료를 받았다.
경찰은 현재 수사를 진행 중이다.
해당 영상을 게시한 SNS 계정 ‘아시안스위드애티튜즈’는 댓글을 통해 가해자들이 백인과 중동계 남성이었다고 전했다.
이 영상을 촬영한 남성은 새벽에 헬스장에서 돌아오던 길에 사건을 목격했다면서 처음에 편의점 주변에 모여 있던 사람들이 서로 아는 사이인 줄 알았다고 했다.
그러다 한 남성이 “내 친구랑 싸울래?”라고 말하는 소리를 들었고, 이후 상황이 급격히 나빠졌다고 전했다.
그는 “피해자 중 한 명이 영어를 거의 못해서 말뜻을 제대로 이해하지 못한 채 ‘그래’라고 답한 것 같다”고 설명했다.
그 직후 상대편이 망치를 꺼내 들었고, 나머지 장면은 영상에 고스란히 담겼다. 그는 “당시에는 모두 일행인 줄 알아 말리지 못했다”며 아쉬움을 드러냈다.
그러면서 “친구들과 외출할 때는 서로 곁을 지키며 안전에 유의하길 바란다”며 “모르는 사람이 말을 걸면 가볍게 인사만 하고 자리를 피하는 것도 방법”이라고 당부했다.
피해자 중 한 명이 SNS에 “이틀 전 망치에 맞아 죽을 뻔했다”며 당시 상황을 전하기도 했다.
온라인에서 왜 맞서 싸우지 않았냐는 질문이 쏟아지자, 이 피해자는 “싸움은 절대 좋은 해결책이 아니다”라며 “이 일을 통해 더 강해지고 있다”고 답했다. 또 호주를 향한 원망보다는 모든 사람이 존중받는 사회가 되길 바란다는 뜻도 밝혔다.
