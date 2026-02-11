“한복 선물 받아 영광” 흰 저고리·푸른 치마 입은 브라질 영부인…현지 반응은

이미지 확대 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 부인 호잔젤라 다시우바 여사가 10일 인스타그램에 공개한 한복을 입은 모습. 인스타그램 캡처

이미지 확대 다시우바 여사가 게시글과 함께 올린 영상에는 한복을 입은 화동에게 꽃을 받고 포옹하는 장면이 담겼다. 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 부인 호잔젤라 다시우바 여사가 한복을 차려입은 모습을 소셜미디어(SNS)에 공개해 화제다. 룰라 대통령의 한국 방문을 앞두고 한인 사회와의 교류에 나선 것으로 보인다.10일(현지시간) 자신의 인스타그램에 한복을 입은 사진을 올린 다시우바 여사는 “브라질의 공식 방한을 며칠 앞두고 한국 전통 의상인 한복을 선물 받는 영광을 누렸다”며 감사의 마음을 전했다.다시우바 여사는 전날 브라질 상파울루 총영사 관저에서 브라질한인회와 총영사관 관계자들을 만났다. 이 자리에서 현지 한인 커뮤니티로부터 한복을 선물 받았으며, 한복은 세계한민족여성네트워크 브라질 지회 이인숙 전 회장이 한국에서 직접 구입한 것으로 알려졌다.다시우바 여사는 “1963년부터 활동해온 브라질한인회는 약 5만명의 한인 커뮤니티를 대표한다”고 소개했다.이어 “1960년대부터 한인들은 브라질 섬유 산업에서 중심적인 역할을 하며 일자리를 만들고 혁신과 가족 경영으로 산업 현대화를 도왔다”며 “음악과 요리, 영상 콘텐츠를 통해 문화적 연결고리도 만들어왔다”고 덧붙였다.또한 그는 “곧 한국을 방문해 양국 간 외교·문화·경제적 유대를 강화하겠다”고 밝혔다.다시우바 여사의 게시글에는 “포용적이고 진보적인 브라질의 얼굴”, “영부인이 정말 아름답다”, “자랑스럽다” 등의 댓글이 쏟아졌다. “한복이 정말 아름답다. 대한민국 국민을 존경한다”는 반응도 나왔다.앞서 이재명 대통령은 지난해 11월 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 룰라 대통령을 만나 한국 방문을 요청했다. 룰라 대통령이 이를 받아들이면서 양국이 구체적인 일정을 조율하기 시작했다.청와대는 룰라 대통령의 방한 일정을 오는 22일부터 2박 3일 일정으로 잡는 방안을 검토 중이다. 실현되면 현 정부 들어 미국, 중국, 베트남에 이어 네 번째 국빈 방문이 된다.김성은 기자