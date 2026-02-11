트럼프 “투자 왜 늦나”... 日각료 방미 대미투자 1호 안건 협의

이미지 확대 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 10월 28일 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 미일 무역합의 이행 문서 서명식에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 로이터 연합뉴스

일본의 대미 투자 지연에 대한 도널드 트럼프 미국 대통령의 불만이 제기된 가운데 일본의 관세 협상 담당 각료인 아카자와 료세이 경제산업상이 11일부터 미국을 찾는다.이날 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 아카자와 경제산업상은 14일까지 이어지는 방미 기간 하워드 러트닉 미 상무장관과 회담한다. 양측은 지난해 7월 미일 무역 협상 타결 당시 약속한 5500억 달러(약 802조 원) 규모 대미 투자 이행 방안을 협의할 예정이다.1호 투자 안건으로는 데이터센터용 가스 발전 시설과 인공 다이아몬드 생산 공장, 원유 선적 항구 건설 등이 검토되고 있다.아카자와 경제산업상은 전날 기자회견을 하고 “미국은 동맹국에도 미국 우선주의에 기반한 요구를 제시한다”며 “접촉 때마다 국익을 걸고 쉽지 않은 협상을 이어가고 있다”고 밝혔다. 다만 이번 방문에서 투자안이 확정되지는 않을 가능성도 시사했다.닛케이는 1차 투자 규모가 6조~7조 엔(약 56조~66조 원) 수준이 될 것이라고 전망했다. 투자 사업은 양국 협의를 거친 뒤 미국 내 위원회 검토를 통해 트럼프 대통령에게 권고되며 최종 결정권은 대통령이 갖는 구조다.중의원 선거 압승으로 안정적 국정 기반을 확보한 다카이치 사나에 총리는 다음 달 중순 방미해 트럼프 대통령과 정상회담을 할 예정이다. 트럼프 대통령은 선거 직전 공개 지지를 표명했고 승리 이후에도 “존경받고 인기 있는 리더”라고 평가했다.그러나 투자 속도를 둘러싼 긴장도 감지된다. 닛케이는 미국 측이 일본 정부에 “트럼프 대통령이 일본 관련 사안으로 격노하고 있다”는 뜻을 전달했다고 보도했다. 일본 정부는 미 연방대법원의 상호관세 관련 판결 등을 고려해 협상 속도를 조절하고 있는 것으로 보인다.이어 신문은 “트럼프 대통령의 전면 지지는 공짜가 아니다”라며 3월 미일 정상회담에서 방위비 증액과 쌀 시장 추가 개방 요구가 제기될 가능성도 있다고 전망했다.도쿄 명희진 특파원