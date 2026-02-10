다카이치, 李대통령 축하메시지에 화답…“한국은 중요한 이웃”

이미지 확대 이재명 대통령, 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식회담 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리. 서울신문DB

8일 치러진 일본 중의원 선거(총선)에서 압승을 거둔 다카이치 사나에 총리가 이재명 대통령의 축하 메시지에 화답했다.다카이치 총리는 9일 밤늦게 자신의 엑스(X)에 일본어와 한국어로 올린 글에서 “이재명 대통령님, 따뜻한 축하 말씀에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.이어 “일본과 한국은 서로 국제사회의 여러 과제에 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라이며 지난달 이재명 대통령님께서 나라현을 방문하셨을 때도 확인한 바와 같이 우리는 일한 관계의 전략적 중요성에 대해 인식을 공유하고 있다”고 적었다.그러면서 “앞으로도 대통령님과 저의 리더십 아래 일한 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가길 바란다”고 덧붙였다.앞서 이 대통령은 같은 날 엑스를 통해 “선거 승리를 진심으로 축하드린다”며 “머지않은 시일 내 다음 셔틀외교를 통해 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다”고 밝힌 바 있다.한편 이번 선거에서 자민당은 중의원 465석 가운데 316석을 확보해 단독으로 개헌 발의 기준선(3분의2·310석)을 넘어섰다. 창당 이후 역대 최다 의석수 확보다.도쿄 명희진 특파원