고추 둥둥 뜬 시뻘건 훠궈 국물에 ‘첨벙’…“이건 미쳤다” 中 스파 ‘화제’

이미지 확대 영상 블로거 조던 에그버트가 중국 하얼빈 ‘칠리 페퍼스 훠궈 스파’에서 고추가 둥둥 뜬 빨간색 물에 몸을 담그고 있다. 인스타그램 캡처

이미지 확대 중국 하얼빈에 위치한 ‘칠리 페퍼스 훠궈 스파’ 전경. 빨간 국물과 하얀 국물 구역으로 나뉘어 있다. 인스타그램 캡처

중국의 한 스파에서 진짜 고추와 피망이 둥둥 떠다니는 매운 국물에 몸을 담그는 이색 ‘훠궈 스파’가 화제다. 한 블로거가 직접 체험한 영상이 200만회 조회수를 넘기며 전 세계 누리꾼의 관심을 받고 있다.3일(현지시간) NDTV 등 외신에 따르면, 영상 블로거 조던 에그버트가 중국 하얼빈에 위치한 칠리 페퍼스 훠궈 스파를 방문한 영상을 인스타그램에 올렸다.그는 “중국에 훠궈 스파가 있는데 내가 본 것 중 가장 미친 것 같다”이라며 “진짜 고추로 가득 차 있다”고 말했다.스파는 독특하게 두 구역으로 나뉜다. 한쪽은 고추가 들어간 빨간 물, 다른 한쪽은 야채가 들어간 우유빛 물이다. 마치 훠궈처럼 두 가지 맛을 제공하는 셈이다.이곳에는 다양한 시설이 있다. 작은 구슬 ‘오비즈’로 가득 찬 수영장에서는 둥둥 떠다니며 쉴 수 있다. 피쉬 스파도 운영한다. 작은 물고기들이 발의 각질을 제거해준다.영상은 인스타그램에서 폭발적 반응을 얻었다. 지금까지 200만뷰 이상을 기록했다.한 누리꾼은 “너무 신기하다. 언젠가 꼭 가봐야겠다”고 댓글을 달았다. “만화에서 주인공이 요리되는 것 같은 기분일 것 같다”는 반응도 있었다.김성은 기자