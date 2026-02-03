美미네소타 이민단속 요원 바디캠 착용에 “마스크나 벗어라”

미 국토안보부 이민단속 요원 카메라 착용

트럼프 대통령 “법 집행에 도움” 환영 입장

“정부 요원들 마스크 벗고 이름표 착용해야”

이미지 확대 미국 미네소타주 미니애폴리스의 건물 외벽에 2일 “(미네소타에서 이민세관단속국 추방(ICE OUT OF MN)”이라란 문구가 적힌 현수막이 걸려 있다. 지난달 미네소타에서는 30대 미국 시민 두 명이 ICE 요원의 총격에 사망했다. 미니애폴리스 AFP 연합뉴스

이미지 확대 2일 미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 주택가에서 활동가들이 이민 단속 작전을 수행하는 연방 요원과 대치하고 있다. 미니애폴리스 AP 연합뉴스

이미지 확대 2일 미국 미네소타주 미니애폴리스의 한 주택가에서 연방 요원들이 이민 단속 작전을 수행하고 있다. 미니애폴리스 AP 연합뉴스

미국 미네소타주에서 불법 이민자 단속 과정에서 시민 2명이 사망한 사건을 계기로 이민세관단속국(ICE) 요원들이 몸에 카메라를 착용하게 됐다.크리스티 노엠 국토안보부 장관은 2일(현지시간) 트럼프 행정부가 미네소타주 미니애폴리스의 연방 요원들에게 ‘바디캠’을 지급할 것이라고 밝혔다.노엠 장관은 “즉시 미니애폴리스의 모든 현장 요원에게 바디캠을 지급할 예정”이라며 자금 확보가 되는 대로 바디캠 프로그램을 전국적으로 확대할 것이라고 덧붙였다.도널드 트럼프 대통령은 바디캠 도입은 노엠 장관의 결정이라며 “바디캠은 사람들이 상황에 대해 거짓말을 할 수 없도록 만들기 때문에 법 집행에 도움이 되는 경향이 있다”고 긍정적 입장을 보였다.그는 “노엠 장관이 카메라를 도입하고 싶다면, 나는 괜찮다”라고 덧붙였다.지난달 30대 여성 르네 굿과 간호사로 일하던 30대 남성 알렉스 프레티가 ICE 요원들의 총격에 사망하면서 미네소타에서는 연방 정부의 이민자 단속에 항의하는 시위가 이어지고 있다.트럼프 행정부는 미니애폴리스에 3000여명의 이민법 집행 인력을 증원한 것은 사기 및 범죄와의 전쟁 때문이라고 주장했다.미네소타에 형성된 미국 내 최대 규모의 소말리아 이민자 공동체에서 가짜 아동 복지 시설을 세우고 예산을 횡령하고 있다는 한 유튜버의 고발이 발단이 됐다.하지만 민주당 출신의 주지사, 시장 등 미네소타 지역 정부는 트럼프 정부가 폭력을 악화시켰다며 ICE 등 연방 정부 인력이 철수할 것을 요구하고 있다.국토안보부는 프레티 총격 사건에 연루된 요원들이 바디캠을 착용하고 있었으며, 이 카메라가 여러 각도에서 촬영된 총격 영상을 확보했다고 밝힌 바 있다.미국 시민들은 바디캠 착용 이전에 ICE 요원들이 마스크부터 벗고 이름표를 달아야 한다고 주장했다.ICE 요원들이 휴대전화로 자신들을 촬영하려던 미국 시민을 밀치고 최루 스프레이를 뿌리며 때로는 체포까지 하는 일이 자주 발생했기 때문이다.특히 미네소타 주민들은 ICE 요원들이 나타나면 호루라기를 반복적으로 불어 이들의 이민 단속 활동에 항의하고 있다.윤창수 전문기자