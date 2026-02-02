잇따른 공연 취소…美케네디센터 2년간 리모델링 폐쇄

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 워싱턴DC를 대표하는 공연장 트럼프-케네디센터가 개보수 공사를 위해 7월부터 2년간 운영을 중단한다.도널드 트럼프 대통령은 1일(현지시간) “트럼프-케네디 센터는 2026년 7월 4일 미국의 건국 250주년을 기념해 문을 닫을 것이며, 동시에 새롭고 화려한 공연 단지 건설을 시작할 것”이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 “폐쇄하지 않는다면 공사 품질이 떨어질 뿐만 아니라, 많은 행사 관객들로 인해 방해받는 상황이 생기면서 완공 시기가 훨씬 더 늦어질 것”이라며 “일시 폐쇄를 해야 훨씬 빠르고 우수한 결과를 가져올 것”이라고 부연했다. 2년간 리모델링을 거쳐 대규모 재개관식을 개최하겠다는 구상이다.트럼프 대통령은 취임 후 케네디센터의 기존 이사진을 물갈이하고 자신이 직접 이사장을 맡아 문화계를 장악하고 나섰다. 이어 지난해말 기존 ‘케네디센터’ 명칭에 트럼프 대통령 이름이 추가되며 미국 내 ‘문화전쟁’이 또다시 불붙었다.이번 리모델링은 공연장 개명 후 공연 취소 사례가 이어지던 가운데 발표된 구상이다. 개명 직후 케네디센터에서 20년간 이어져온 ‘크리스마스이브 재즈 잼’ 공연이 취소되는 등 다양한 장르의 공연이 잇따라 취소됐다. 가장 최근에는 세계적인 현대음악 작곡가 필립 글래스가 미국 건국 250주년을 기념한 위촉곡 ‘링컨 교향곡’의 케네디센터 초연 계획을 취소한다는 성명을 내기도 했다.이런 상황에서 미국을 대표하는 공연장이 장기간 운영을 중단하게 되며 다시 한번 논란이 예상된다.조희선 기자