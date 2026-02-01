협상 물밑으로, 폭격도 준비… 트럼프 ‘이란 양면 작전’

“양측 합의점 찾아 협상하길 희망”

‘베네수엘라 때보다 큰 함대’ 과시

가스 폭발에 美 공격설 퍼지기도

이미지 확대 미 해군이 31일(현지시간) 공개한 사진에서 아라비아해에서 정례 비행작전을 수행 중인 니미츠급 항공모함 에이브러햄링컨호의 비행갑판에서 스트라이크 전투기 비행대(VFA) 151 소속 FA-18F 슈퍼 호넷 전투기가 이륙을 준비하고 있다.

이란을 겨냥한 미국 항공모함이 중동에 배치돼 긴장이 고조되고 있는 가운데, 도널드 트럼프 대통령은 협상을 먼저 진행한다고 밝혔다. 일단은 대화를 우선하는 모습으로, 트럼프 대통령은 참모들에게 이란 공격 방안을 마련하라고 지시하는 등 협상 결렬시 군사 행동을 실행하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.트럼프 대통령은 31일(현지시간) 주말을 맞아 플로리다로 향하는 전용기 안에서 취재진과 만나 이란에 대한 최종 결정을 내렸느냐는 질문에 “말할 수 없다”면서 “양측이 수용할 수 있는 합의점을 찾기 위해 협상하기를 희망한다”고 말했다. 그는 앞서 폭스뉴스와의 인터뷰에서도 이란과의 대화 가능성을 언급하면서 “이란에 있는 함대는 베네수엘라보다 크다”고 말했다. 협상이 성과를 내지 못하면 지난달 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전 못지않은 군사행동을 개시하겠다는 의미로 풀이된다.같은날 이란 측에서도 미국과의 협상에 무게를 두는듯한 발언이 나왔다. 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 엑스(X)에 “미디어가 전쟁이 일어날 것처럼 꾸며대고 있는 것과 달리 협상을 위한 작업은 진행되고 있다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 협상카드와 더불어 대이란 군사작전 가능성도 여전히 저울질하고 있는 것으로 관측된다. 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 중동에서 장기전을 초래하지 않으면서 신속하고 결정적인 공격 방안을 마련하라고 참모들에게 지시했다고 관계자를 인용해 전했다. 이 관계자는 이란 정부를 전복시킬 수 있는 강력한 폭격 작전에 대한 논의가 있었다고 WSJ에 말했다. 아바스 아그라치 이란 외무장관은 튀르키예에서 취재진과 만나 “트럼프 대통령이 위협을 중단하지 않으면 협상하지 않겠다”고 말했다.한편 이란 남부 항구도시인 반다르아바스와 남서부 나비즈에선 이날 가스 폭발사고로 20여명의 사상자가 발생해 미국의 공격이라는 주장이 소셜미디어(SNS)에 퍼지기도 했다. 현지 소방서는 가스 누출로 인한 폭발로 확인됐다고 발표했다.워싱턴 임주형 특파원