“정치인 등 탑승자 15명 전원 사망” 이륙 12분 만에 추락…콜롬비아 ‘침통’

이미지 확대 콜롬비아 사테나 항공기. 기사와 관련 없는 자료 사진. AFP 연합뉴스

콜롬비아에서 이륙한 지 12분 만에 행방이 묘연해진 항공기가 추락한 채 발견됐다. 이 사고로 탑승객 전원이 사망했으며, 이 중에는 현지 정치인도 포함된 것으로 전해졌다.콜롬비아 국영 항공사인 사테나(SATENA)는 28일(현지시간) 성명을 통해 자사 항공기인 ‘비치크래프트(Beechcraft) 1900’가 추락해 탑승자 15명 전원이 사망했다고 밝혔다.사테나에 따르면 이날 오전 11시 42분쯤 쿠쿠타에서 이륙해 낮 12시 5분 오카냐에 착륙 예정이었던 해당 항공기는 이륙 12분 만인 오전 11시 54분을 마지막으로 지상과의 교신이 끊겼다.사테나는 당국과 함께 수색 작업을 진행해 인근 한 시골 마을에서 추락한 비행기를 발견했지만, 생존자는 찾지 못했다.해당 항공기에는 승객 13명, 승무원 2명 등 모두 15명이 탑승해 있었다. 승객 가운데에는 2022년부터 콜롬비아 국회의원으로 활동 중이던 디오헤네스 킨테로 의원이 포함됐다. 오는 3월 국회의원 선거에 출마할 예정이던 후보 카를로스 살세도도 탑승해 있었다.항공기가 추락한 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 사테나는 구체적인 추락 원인 발표 없이 “항공기의 비상 신호기가 작동하지 않았다”고 밝힌 상태다.마리아 페르난다 로하스 콜롬비아 교통부 장관은 이날 기자회견에서 “유족에게 애도를 표한다”며 “민간 항공청이 사고 원인 규명을 위한 기술적 조사를 시작할 예정”이라고 말했다.쿠쿠타와 오카냐 지역은 베네수엘라와의 접경지대로, 콜롬비아 북부 노르테데산탄데르주(州)에 위치해 있다.윤예림 기자