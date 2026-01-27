[속보] 트럼프 “韓 자동차·상호관세 15→25% 인상…국회가 비준 안해서”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 한국산 자동차와 목재, 의약품 등에 부과하는 관세를 15%에서 25%로 올린다고 밝혔다. 지난해 7월과 10월 양국 정상이 합의한 무역 협정을 한국 국회가 이행하지 않았다는 게 이유다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 이같이 밝혔다.그는 “무역 협정은 미국에 매우 중요하다”며 “우리는 각 협정에서 합의한 내용에 따라 신속하게 관세를 낮췄다”고 말했다. 이어 “당연히 무역 상대국들도 똑같이 할 것으로 기대한다”고 덧붙였다.트럼프 대통령은 “한국 국회가 미국과의 합의를 제대로 이행하지 않고 있다”고 지적했다.그는 “이 대통령과 나는 2025년 7월 30일 양국 모두에 유리한 훌륭한 협정을 맺었고, 10월 29일 내가 한국을 방문했을 때 이 조건을 재확인했다”며 “그런데 왜 한국 국회는 이를 승인하지 않았느냐”고 물었다.그러면서 “한국 국회가 역사적인 무역 협정을 통과시키지 않았기 때문에, 이는 그들의 특권이기도 하지만, 나는 이제 한국산 자동차와 목재, 의약품, 그리고 모든 상호 관세를 15%에서 25%로 인상한다”고 선언했다.김성은 기자