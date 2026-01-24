“복권 2조 6500억원 당첨되셨습니다”…美서 천문학적 대박 터졌다

이미지 확대 숫자가 표시된 복권 용지 위에 빨간색 복권이 놓여 있다. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국에서 무려 2조 6500억원에 달하는 역대급 복권 당첨자가 나와 화제다.23일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면, 미국 아칸소주 복권국은 18억 2000만 달러(약 2조 6470억원) 파워볼 당첨자가 나타나 일시불 수령을 선택했다고 22일 밝혔다.이는 2022년 11월 캘리포니아주 에드윈 카스트로가 받은 20억 4000만 달러(약 2조 9670억원)에 이어 미국 복권 역사상 두 번째로 큰 금액이다.당첨자가 18억 2000만 달러 전액을 선택했다면 29년에 걸쳐 30회로 나눠 받았겠지만, 일시불을 택하면서 세금 공제 전 8억 3490만 달러(약 1조 2140억원)를 받기로 했다는 설명이다.당첨자는 신원을 밝히지 않았다. 아칸소주 법에 따르면 50만 달러 이상 당첨자는 당첨금을 찾은 뒤 3년간 익명을 유지할 수 있다.당첨금이 이처럼 커진 것은 파워볼 역사상 최장 무당첨 행진 때문이다. 47회 연속 당첨자가 나오지 않으면서 당첨금이 계속 쌓였다.당첨 복권은 아칸소주 캐봇의 한 주유소에서 판매됐다. 해당 주유소는 복권을 판매한 대가로 5만 달러(약 7270만원)의 수수료를 받았다.아치소주에서 파워볼 당첨자가 나온 건 이번이 두 번째다. 첫 당첨자는 2010년 1월에 2500만 달러(약 360억원)를 탔다.한편 이번 추첨에서 한 숫자 차이로 18억 달러의 행운을 놓친 사람도 있다. 이 구매자는 10만 달러(1억 4540만원)를 받는다.김성은 기자