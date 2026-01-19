시위대 죽어가는데 튀르키예 휴양지서 파티한 이란 특권층

이미지 확대 이란 테헤란주 카리자크에 위치한 법의학 진단 및 실험실 센터의 마당에 수십 구의 시신이 담긴 가방들이 가족들을 위해 나란히 놓여 있다. 이들 시신은 반정부 시위 과정에서 사망한 것으로 추정된다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 이란 테헤란주 카리자크에 위치한 법의학 진단센터의 시신 가방에서 반정부 시위 중 사망한 것으로 추정되는 가족을 확인한 한 남성이 통곡하고 있다. AFP 연합뉴스

지난달 28일 경제 불만으로 시작된 이란 반정부 시위가 수천 명의 희생자를 낳으며 소강상태에 접어드는 동안 특권층은 국경이 인접한 튀르키예에서 인터넷과 함께 파티를 즐긴 것으로 드러났다.영국 일간 텔레그래프는 18일(현지시간) 이란의 부유층이 지난 8일부터 인터넷이 차단되고 정전이 이어지자 국경에서 약 100㎞ 떨어진 튀르키예 휴양도시 반으로 피신했다고 보도했다.이 매체는 튀르키예 나이트클럽에서 이란 부유층이 모여 술을 마시는 모습을 목격했다며, 반 시내에는 이란 공용어인 페르시아어 메뉴를 제공하는 카페와 음식점이 있다고 전했다.이슬람 정권을 지지하는 이란 엘리트들은 튀르키예에서 페르시아식 요리를 즐기며 클럽에서 하룻밤에 입장료, 술, 안주, 물담배 등에 10만원 이상을 쓰기도 한다고 덧붙였다.2022년 히잡 시위 때는 고무탄이 사용됐는데 이번에는 시위 진압에 산탄총을 사용해 막대한 희생자가 발생하는 동안 이란 특권층은 비자가 필요 없는 튀르키예로 피신한 것이다.이들은 이란에서 싼 담배, 차 등을 튀르키예에서 팔아 수익을 올리거나 전자상거래를 하기 위해 국경을 넘었다고 털어놓았다.튀르키예에 쇼핑하러 왔다는 이란인 밀라드 솔레이마니(28)는 AP통신에 “경제적으로 어려운 것은 미국과 이스라엘 때문”이라며 “이란 9400만명 인구 가운데 약 2%가 옛 팔레비 왕조를 지지하는 건 중요하지 않다”고 반정부 시위를 폄하했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 16일 이란에서 800명이 넘는 사형 집행이 취소됐다며 군사 개입 가능성을 보류하자 시위는 중단됐지만, 희생자 숫자는 수천 명에서 1만명 이상이란 관측까지 나오고 있다.영국 더 타임스는 희생자들을 치료한 의료진의 증언을 인용해 사망자가 1만 6500~1만 8000명에 이르며 대부분 30세 미만이라고 주장했다.이번 반정부 시위를 지지한 이란의 전 왕세자 레자 팔라비는 “이란 정권은 48시간 만에 1만 2000명 이상의 이란인을 학살했다”면서 “총알 비용을 내지 않으면 시신 반환을 거부해 표식 없는 집단 무덤에 묻어야 한다”며 참상을 고발했다.윤창수 전문기자