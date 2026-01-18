이란 마지막 왕세자 “한국보다 5배 잘살았는데, 북한과 같아져”

팔레비 전 왕세자 “반정부 시위 1만 2000명 사망”

미국서 기자회견 열어… 로이터 5000명 사망 보도

이미지 확대 이란 옛 왕정의 마지막 왕세자였던 레자 팔레비가 17일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 기자회견을 열고 있다. 유튜브 캡처

이미지 확대 하메네이 사진을 불태워 담배에 불 붙이는 이란 여성. X 캡처

이란 옛 팔라비 왕정의 마지막 왕세자였던 레자 팔레비가 17일(현지시간) 망명 중인 미국 워싱턴DC에서 기자회견을 열고 모국을 북한에 비견했다.팔레비는 자신의 유튜브 채널로 중계한 기자회견에서 “이란은 지금쯤 중동의 한국이 돼야 했다”며 “1979년 이슬람혁명 당시 이란의 국내총생산(GDP)은 한국의 5배였다. 지금 우리는 북한이 되어버렸다”고 한탄했다.그는 “이란의 인적 자원이나 자연 자원이 부족해서가 아니라 국민을 돌보지 않고, 국가와 자원을 착취하며, 극단적인 테러 그룹에 자금을 지원하는 정권 때문”이라고 지적했다.팔레비는 지난달 28일 시작돼 약 3주간 이어진 이란 반정부 시위를 적극적으로 지지하며 정권 축출을 주장하고 있다. 이번 기자회견에서도 “이란 이슬람공화국은 반드시 무너질 것”이라며 ‘시기의 문제’라고 단언했고, “이란으로 돌아가겠다”고 밝혔다.팔레비는 1940년대부터 이란을 통치한 모하마드 레자 팔레비 전 국왕의 아들로 이슬람 혁명으로 팔레비 왕조가 무너진 이후 미국에서 50년간 망명 생활을 이어왔다.그는 이날 “이란 정권은 48시간 만에 1만 2000명 이상의 이란인을 학살했으며 이는 14초마다 한 명이 살해된 수준”이라며 “정권은 사랑하는 사람들을 죽인 총알 비용을 지불하지 않으면 시신 반환을 거부해 최대 7000달러를 지불할 수 없는 가족들은 사망자를 표시 없는 집단 무덤에 묻어야 했다”며 반정부 시위에 대한 잔혹한 탄압을 고발했다.이날 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 반정부 시위로 수천명이 사망한 사실을 인정한 가운데 최소 5000명이 사망했다는 보도가 나왔다.익명을 요구한 한 이란 당국자는 18일(현지시간) 로이터 통신과의 인터뷰에서 “이번 시위로 약 500명의 보안요원을 포함해 최소 5000명이 사망한 것을 확인했다”고 전했다.특히 쿠르드 분리주의자들이 활동하는 이란 북서부 지역에서 가장 많은 사망자가 나왔다고 이 당국자는 설명했다.미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 이번 시위로 전날 기준 3308명이 사망한 것으로 추산했으며 이와 별개로 4382건의 사망 사고를 검토 중이다. 체포 건수는 2만 4000건을 넘어선 것으로 봤다.도널드 트럼프 미국 대통령이 유혈 사태를 우려하며 군사 개입 가능성을 시사했다가 이를 보류하기도 했다.트럼프 대통령은 지난 13일 트루스소셜에 “이란의 애국자들이여, 계속 시위하라. 정부 기관들을 점령하라”며 “도움의 손길이 가고 있다”고 적었다.그러나 다음날 “이란에서 살인이 중단됐다는 말을 들었다”며 “미국과 이란 간 긴장이 여전히 높지만, 현재로서는 대규모 처형 계획이 없는 것으로 믿는다”고 하면서 이란 시위대는 동력을 상실했다.윤창수 전문기자