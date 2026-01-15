‘제자와 불륜’ 여교사, 변호사 남편과 이혼 안 했다…“잘 지내” 반전 근황

이미지 확대 10대 제자와 성관계 등 불륜을 저질러 집행유예를 선고받은 미국 여성이 변호사 남편과 이혼하지 않고 잘 지내고 있다는 근황이 전해졌다. 사진은 교사로 재직 당시 맥케나 킨드레드의 모습. 고등학교 제공

10대 제자와 성관계 등 불륜을 저질러 집행유예를 선고받은 미국 여성이 변호사 남편과 이혼하지 않고 잘 지내고 있다는 근황이 전해졌다.최근 미 뉴욕포스트에 따르면 전직 고등학교 교사였던 여성 맥케나 킨드레드의 근황이 전해졌다. 그는 앞서 10대 학생과 불륜을 저질러 700달러(약 103만원)의 벌금과 집행유예 2년을 선고받은 바 있다.워싱턴주의 한 고등학교에서 학생들을 가르쳤던 맥케나는 지난 2024년 3월 남편 카일 킨드레드가 여행을 간 동안 10대 학생을 몰래 집에 들여와 성관계했다고 자백했다.검찰에 따르면 맥케나와 17세 학생의 부적절한 관계는 지난 2022년 6월 두 사람이 소셜미디어(SNS)를 통해 연락을 주고받으며 시작됐다.이후 11월 두 사람은 카일이 여행을 간 사이 집 안에서 성관계를 가졌다. 곧 학교에 두 사람의 관계에 대한 소문이 돌았고, 12월 학교 관계자들은 두 사람의 나눈 성적 대화가 담긴 메시지를 보게 됐다.맥케나는 10대에게 “당신이 내 방에 있기를 바란다”, “다른 여자아이들이 우리 반에서 너에 대해 이야기할 때 화가 나는 것을 느꼈다” 등의 내용이 담긴 메시지를 보낸 것으로 전해졌다.수사관들은 맥케나와 연락을 주고받은 10대와 대화를 나눴고, 10대는 맥케나와 성관계를 가진 사실과 성적인 동영상 등을 주고받았다고 인정했다.맥케나는 “내 행동으로 경력과 우정, 자유를 잃었고 나를 믿었던 수많은 사람들을 실망시켰다”며 법원에서 눈물을 흘리며 피해 학생과 가족에게 사과했다.그러나 카일은 이혼을 거부하고 지금까지 아내의 곁을 지키고 있으며, 아이다호주에 있는 새집으로 함께 이사한 것으로 알려졌다.뉴욕포스트에 따르면 두 사람은 원래 카일의 부모가 소유한 스포캔 시골 지역의 집에 살고 있었으나, 성범죄 혐의를 인정하고 3개월 뒤 아이다호주의 한 집을 공동으로 사들여 살고 있다.해당 집은 침실 4개가 있으며, 지난 2024년 8월부터 카일이 변호사로 근무하고 있는 지역인 보이시와 통근이 가능한 거리에 있는 것으로 알려졌다.맥케나의 근황을 접한 현지 누리꾼들은 “왜 이혼하지 않았는지 궁금하다”, “남편이 복수하기 위해 기다리고 있을지도 모른다”, “두 사람 사이의 일은 두 사람만이 알 것”, “제일 충격적인 근황” 등의 반응을 보였다.하승연 기자