‘이것’ 자주 했더니 생리 멈춘 20대女…“여성 호르몬 수치 50대 됐다”

이미지 확대 헬스장에서 운동 중인 여성. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국에서 일주일에 6번 고강도 운동을 한 20대 여성에게 생리가 멈추고 여성 호르몬 수치가 50대 수준으로 떨어지는 일이 발생했다. 의사들은 과도한 운동으로 에너지가 부족해 벌어진 일이라고 진단했다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 저장성에 사는 23세 여성 A씨가 과도한 운동으로 생리가 멈춘 사연을 공개해 화제를 모았다고 11일 보도했다.A씨의 현재 몸무게와 키는 공개되지 않았다. 다만 과거 폭식으로 몸무게가 65㎏까지 늘어난 적이 있다고 한다.최근 몇 달간 그는 운동에 집중했다. 일주일에 6번, 매번 70분씩 운동했다.그러나 생리량이 점점 줄어들더니 마지막에는 단 2시간만 지속됐다.A씨는 “예전에 아파서 한 달 쉬었을 때는 생리가 규칙적이었다”며 “지금은 운동을 너무 많이 해서 내분비 장애가 생겼고, 최근에는 불면증까지 생겼다”고 말했다.A씨는 병원 검사 결과 여성 호르몬 수치가 50대 수준으로 떨어졌다는 진단도 받았다.그는 “의사들은 내게 명백한 신장 기능 저하 증상이 있다며 운동을 중단해야 한다고 했다”며 “몸 상태를 조절하기 위해 한약을 산더미처럼 처방받았다”고 말했다.저장 중산병원 산부인과 전문의 판이빙 박사는 A씨의 증상을 ‘운동 관련 무월경’이라고 진단했다. 에너지 섭취는 부족한데 소비는 너무 많을 때 나타나는 증상이다.판 박사는 “몸이 에너지 위기를 느끼면 생존을 위해 일시적으로 생식 기능을 차단한다”며 이런 무월경은 되돌릴 수 있다고 덧붙였다. 운동 강도를 조절하고 에너지 균형을 맞추면 생리가 회복될 수 있다는 것이다.그는 정상적인 생리를 유지하려면 여성의 체지방률이 17% 이하로 떨어지지 않아야 한다고 지적했다.베이징협화의학원병원의 류하이위안 박사는 단기간에 15㎏ 이상 체중을 감량하면 무월경이 생길 가능성이 크다고 밝혔다.류 박사는 “이 여성의 경우 2~3개월간 고강도 운동을 중단하길 권한다”며 “그 후에는 일주일에 3~4번 요가 같이 느리고 편안한 동작으로 운동하는 게 좋다”고 조언했다.김성은 기자