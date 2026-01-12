스타링크 맞서는 中… 위성 20만 개 띄운다

ITU에 발사 신청… 7년 내 배치해야

중국이 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 우주기업 스페이스X가 주도하는 스타링크 사업에 대항해 국제기구에 대규모 위성 발사 계획을 밝힌 것으로 전해졌다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 12일 중국 측이 20만 개 이상의 인터넷 위성 발사 계획을 지난달 유엔 산하 국제전기통신연합(ITU)에 제출했다고 보도했다.이 가운데 19만건 이상은 지난달 말 허베이성에 설립된 신생 기관 ‘전파 개발·이용 및 기술혁신 연구원’이 신청했다. 이 기관은 2개 프로젝트(CTC-1·CTC-2)에 각각 9만 6714건을 요청했다. ITU 규정에 따르면 각 기관은 인터넷 위성 발사 계획을 ITU에 신청한 뒤 7년 안에 최소 1기의 인공위성을 발사·운영해야 하며 이후 2년 안에 10%, 7년 안에 100%를 배치해야 한다.중국 측이 대거 위성 발사 계획을 제출한 것은 유엔에서 미국과 위성 문제를 놓고 충돌한 시점과 맞물린다. 중국은 지난 2021년 자국 우주정거장 톈궁과 스타링크 위성이 근접해 우주비행사의 생명을 위협했다고 비난했으며, 스페이스X 역시 자사 위성과 중국 위성이 충돌할 뻔했다고 항의했다.스페이스X는 4만 개 이상의 위성 발사를 목표로 하고 있으며, 중국은 ‘궈왕(국가망)’ 프로젝트 등을 통해 대규모 위성 발사를 계획하고 있다. 중국은 스타링크의 급속한 발전에 지난 2021년 스타넷이라는 국유기업을 설립해 저궤도 위성 프로젝트 ‘궈왕’을 운영하고 있다.윤창수 전문기자