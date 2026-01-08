男동료 몸 만지고 화장실서 벌거벗은 외과의사…즉시 면허 박탈돼

이미지 확대 영국 포츠머스 퀸 알렉산드라 병원 전경. 위키미디어 커먼스

영국의 한 외과의사가 병원 화장실에서 나체로 옷을 벗고 동료에게 성관계를 암시하는 등 여러 동료를 성희롱한 혐의로 의사 면허가 취소됐다. 피해자들에게 사과조차 하지 않은 것으로 알려졌다.BBC 방송은 5일(현지시간) 영국 포츠머스 퀸 알렉산드라 병원에서 근무하던 새뮤얼 스테판 의사가 의료인 등록부에서 영구 제명됐다고 보도했다.대장항문외과 전문의인 스테판 의사는 온라인으로 대화하던 후배 동료와 병원 화장실에서 만나기로 약속했다.이 후배 동료는 화장실을 그저 편한 장소로 선택했을 뿐 성관계를 할 계획은 없었다고 밝혔다.그러나 스테판 의사는 화장실 칸에서 옷을 모두 벗고 그곳에서 성관계를 할 것을 암시했다.의료인 징계 위원회는 이 후배 동료가 “충격을 받고 멍한 상태로 두려움을 느꼈다”고 전했다.스테판 의사의 성희롱은 이뿐만이 아니었다. 그는 또 다른 남성 동료에게 키스를 시도하고 자신의 성기를 노출했다.세 번째 남성 동료에게는 병동에서 함께 근무하는 동안 반복적으로 허벅지와 성기를 만지려고 했다.징계 위원회는 “그의 행동은 이들을 향한 성희롱이었으며 의료인에게 기대되는 기준을 심각하게 위반한 것”이라고 판단했다.첫 번째 피해자는 경찰에 신고했지만, 두 번째와 세 번째 피해자는 수치심 때문에 신고하지 않은 것으로 나타났다.징계 위원회는 스테판 의사가 세 명의 피해자 모두에게 사과하지 않았다고 밝혔다. 그는 지난달 열린 징계 심리에 변호인도 선임하지 않았고 본인도 출석하지 않았다.위원회는 그의 행위가 매우 심각한 비위 행위라고 결론 내렸다. 스테판 의사는 심리 직후 의료인 등록부에서 즉시 삭제됐다.김성은 기자