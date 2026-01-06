김윤덕 국토부 장관, 美 에너지부와 인프라 협력 논의…“한국 건설사 실력 세계 최고”

이미지 확대 김윤덕(왼쪽) 국토교통부 장관이 5일 미국 워싱턴DC에서 열린 인디애나주 친환경 암모니아 플랜트 사업 기념행사에서 제임스 댄리 미국 에너지부 부장관과 악수하고 있다. 국토교통부 제공

한미 정부 관계자들이 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 인디애나주 친환경 암모니아 플랜트 사업 기념행사에서 양국 협력 확대를 다짐했다. 이 사업은 미국 에너지부와 한국 정부 정책 펀드의 지원을 받는 것으로, 삼성E＆A가 미국 ‘와바시 밸리 리소스’와 함께 수주했다.김윤덕 국토교통부 장관은 이날 미국에 진출한 한국 기업의 현지 인프라 사업 수주를 지원하는 ‘미국 수주 지원단’ 단장 자격으로 행사에 참석해 “한미 양측의 정책 금융과 민간 기업이 함께 이뤄낸 값진 성과”라고 의미를 부여했다. 이어 “미국은 안정적 비료 공급을 확보하고 지역사회는 새로운 일자리를 얻게 될 것”이라며 “우리 기업은 북미 에너지 시장에 한걸음 더 다가갈 수 있게 됐다”고 말했다. 제임스 댄리 에너지부 부장관은 “한국의 엔지니어와 건설사들이 가진 재능과 노하우는 세계 최고 수준으로, 미국은 한국과 협력할 기회를 최대한 많이 찾고자 한다”고 화답했다.김 장관은 행사에 앞서 한국 특파원단과 가진 간담회에선 “우리나라 건설 기업이 미국에서 건설 수주를 많이 하고 있다”며 “미국에 진출한 한국 건설 기업의 전문인력 비자 문제 해결에 부처 차원의 노력을 기울이겠다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 2기 행정부에서 에너지 인프라와 공장 건설에 우리 기업의 진출이 활발해지고 한국 전문인력의 수요가 증가함에 따라 미국 체류 비자 문제 해결에 힘을 쏟겠다는 취지다. 김 장관은 이를 위해 국토부와 주미대사관의 국토관, 미국 진출 기업 관계자들이 참여하는 정례 회의체를 신설해 신속한 문제 해결에 나서겠다고 밝혔다.워싱턴 임주형 특파원