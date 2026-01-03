마두로 체포 작전에 사상자 ‘0’…위용 과시한 美 특수부대 델타포스-나이트 스토커스

이미지 확대 3일(현지시간) 미국의 공격으로 니콜라스 마두로 대통령이 체포된 베네수엘라 수도 카라카스에 무장한 군인들이 배치돼 있다. AFP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 베네수엘라에 대한 전격 공격을 단행해 니콜라스 마두로 대통령을 체포한 가운데, 작전에 동원된 미 최정예 특수부대 델타포스 등은 사상자가 없다고 미국 측이 밝혔다.뉴욕타임스(NYT)는 미국 관계자를 인용해 이번 작전에서 미국인 사상자가 없다고 보도했다. 베네수엘라 측은 자국 국민 사망자가 있다고 밝힌 가운데, 정확한 사상자 수를 집계 중이다. 트럼프 대통령은 NYT와의 짧은 전화 인터뷰에서 이번 군사 작전에 대해 “훌륭한 계획과 훌륭한 병력, 훌륭한 사람들이 있었다”며 “정말 멋진 작전이었다”고 평가했다.월스트리트저널(WSJ)은 현직과 전직 미국 관계자들을 인용해 이번 작전에 델타포스와 ‘나이트 스토커스’로 알려진 제160특수작전항공연대가 동원됐다고 보도했다. 베네수엘라 수도 카라카스에서 폭발음이 들린 시간과 트럼프 대통령이 트루스소셜을 통해 작전 성공을 알린 시간을 고려하면, 이들은 이날 새벽 작전 개시 3시간여만에 적국 한복판에서 마두로 대통령을 체포하는 임무를 완수한 것으로 보인다.델타포스는 2011년 오사마 빈라덴 제거로 유명한 해군 네이비실과 함께 미 합동특수전사령부(JSOC)의 핵심 전력으로 꼽힌다. 1970년대 일련의 대형 테러 사건 이후 영국 공수특전단(SAS)을 모델로 1977년 창설됐다. 정식 명칭은 ‘제1특수부대작전분견대-델타’로, 대테러·인질 구출뿐만 아니라 직접행동, 특수 정찰 등 광범위한 특수 임무를 수행한다.나이트 스토커스는 빈라덴 제거 작전 당시 네이비실 대원들을 수송했다. 이들은 델타포스나 네이비실과 함께 저고도 항공 작전을 수행하는 경우가 많다. 미 육군에 따르면 나이트 스토커스는 개조된 치누크, 블랙호크, 리틀버드 헬리콥터를 운용한다. 이들은 수개월 동안 베네수엘라 인근에서 훈련을 진행해 왔다.JD 밴스 부통령도 엑스(X)를 통해 “마두로는 트럼프 대통령의 말이 진심이라는 것을 알게 된 가장 최근의 인물”이라며 “정말 인상적인 작전을 수행한 용감한 특수부대원들에게 찬사를 보낸다”고 썼다.워싱턴 임주형 특파원