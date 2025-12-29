젤렌스키 “美 15년간 안전보장 제안, 최대 50년 원해”… 트럼프 “협상 95% 진전”

마러라고서 우크라전쟁 종전 회담

남은 이견 좁힐 수 있을지 미지수

젤렌스키 “외국군 주둔해야” 요구

NYT “뚜렷한 돌파구 없어” 평가

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 28일(현지시간) 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 회동한 뒤 공동 기자회견을 시작하기 전 악수하고 있다.

팜비치 AP 연합뉴스

2025-12-30 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 우크라이나 전쟁 종전 회담에서 안전 보장 기간을 두고 입장차를 보인 것으로 나타났다. 트럼프 대통령은 협상이 “95%까지 진전됐다”고 했으나 남은 이견을 좁힐 수 있을지는 미지수다.젤렌스키 대통령은 29일(현지시간) 메신저 앱을 통해 기자들에게 트럼프 대통령과의 전날 회담 내용을 전했다. 회담에서 미국은 우크라이나에 15년간 안전 보장안을 제안했지만, 우크라이나는 최대 50년간의 안전 보장을 요청했다는 게 그의 설명이다.젤렌스키 대통령은 “나는 (트럼프 대통령에게) 이미 전쟁이 15년째 지속되고 있다고 말했다. 그래서 (안전) 보장이 더 길어지길 진심으로 원했다”며 “30년, 40년, 50년 가능성도 진지하게 고려하고 싶다고 했다”고 말했다. 이어 트럼프 대통령이 자신의 제안에 “그 점을 고려해보겠다고 답했다”고 전했다.젤렌스키 대통령은 회담에서 우크라이나에 외국군이 주둔해야 한다고 요구했다고도 밝혔다. 그는 “안전 보장이 없다면 이 전쟁은 진정 끝났다고 간주할 수 없다”며 “왜냐면 그런 이웃(러시아)이 있는 한 재침공의 위험이 남아있기 때문”이라고 했다.양국 정상은 앞서 트럼프 대통령 별장인 플로리다주 마러라고 리조트에서 약 2시간 30분간 회담한 뒤 공동 기자회견을 가졌다. 트럼프 대통령은 협상 타결 가능성을 묻는 질문에 “95% 정도라고 할 수 있다. 몇 주 안에 결과가 어떻게 될지 알게 될 것”이라면서도 “생각지도 못했던 사안이 협상을 무산시킬 수도 있다. 매우 어려운 협상이다”고 말했다.이번 회담에서 최대 쟁점인 우크라이나 돈바스 지역 영토 문제와 자포리자 원전 운영 방안 등에 대해서는 여전히 입장차를 좁히지 못한 것으로 보인다. 젤렌스키 대통령은 영토 문제에 대해 “돈바스 지역을 자유경제구역으로 두는 안을 계속 협상하고 있다”며 “현재로선 추가 세부 사항이 없다”고 했다.뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령이 이번 만남에서도 뚜렷한 돌파구를 마련했다는 느낌을 주지 못했다”고 평가했다.트럼프 대통령은 회담에 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 약 75분간 통화했다. 크렘린궁은 통화 후 우크라이나에 돈바스 지역을 완전히 포기하라고 재차 압박했다고 밝혔다.워싱턴 임주형 특파원