IS에 ‘피의 보복’ 선언한 美… 70곳 대규모 공습

국민 3명 피격 맞서 ‘호크아이’ 감행

F-15·아파치 동원해 무기고 등 공격

트럼프 “테러범들에게 강력한 타격”

2025-12-22 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국이 시리아의 이슬람 극단주의 세력 이슬람국가(IS)를 표적으로 한 대규모 공습을 감행했다. 앞서 시리아에서 IS 소행으로 추정되는 공격으로 미군 등 3명이 사망한 데 따른 보복 조치다.19일(현지시간) 로이터통신, AP통신 등에 따르면 중동에서 미군 작전을 총괄하는 중부사령부는 이날 “전투기, 공격 헬기, 포병을 동원해 시리아 중부 여러 지역에서 70개 이상의 목표물을 타격했다”며 “IS의 기반 시설과 무기 시설을 겨냥했으며, 100발 이상의 정밀 유도탄이 사용됐다”고 밝혔다.미군의 이번 공격은 지난 13일 시리아 중부 팔미라에서 야전 정찰에 나선 미군과 시리아 보안군이 갑작스러운 공격을 당해 미군, 통역사 등 미국인 3명이 숨진 데 대한 보복이다. 이번 사건을 저질렀다고 주장하는 단체가 나타나지 않은 가운데, 미 국방부와 정보 당국은 유력한 배후로 IS를 꼽는다. 시리아 내무부에 따르면 현장에서 사살된 공격범은 IS에 동조한 것으로 추정되는 시리아 보안군 소속인 것으로 전해졌다.작전명 ‘호크아이’로 명명한 이번 공습에는 F-15 이글 전투기, A-10 선더볼트 근접 지원기, AH-64 아파치 공격 헬기가 투입됐다. 요르단에서 출격한 F-16 전투기와 고속기동포병로켓시스템(HIMARS)도 동원됐다. 요르단군은 성명을 통해 “극단주의 조직들이 시리아의 이웃 국가들과 더 넓은 지역의 안보를 위협하는 것을 막기 위해서” 공습에 참여했다고 전했다.피트 헤그세스 미 국방장관은 “이것은 전쟁의 시작이 아니라 복수의 선언”이라며 확전 가능성을 부인하면서도 “우린 많은 적을 추적해 사살했으며 앞으로도 계속할 것”이라고 밝혔다. 시리아인권관측소는 이번 미군 공습으로 “시리아 동부 데이르에조르주에서 IS 조직원 최소 5명이 사망했다”고 밝혔다.도널드 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “미국인을 공격할 만큼 사악한 모든 테러리스트에게 경고한다”며 “어떤 방식으로든 미국을 공격하거나 위협한다면, 지금까지 당해본 적 없는 강력한 타격을 당하게 될 것”이라고 경고했다.조희선 기자