3년간 증발한 억대 레인지로버, 6800㎞ 밖 ‘신호’ 터졌다…벤틀리 이어 또

이미지 확대 2022년 영국에서 도난당한 레인지로버가 3년 만에 파키스탄 카라치에서 차량 추적장치 신호를 보내 위치가 확인됐다. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

영국에서 사라진 고급 스포츠유틸리티차(SUV)가 3년 만에 6800㎞ 떨어진 파키스탄에서 위치 신호를 보내왔다. 인터폴은 파키스탄 경찰에 도난 차량 추적 지원을 요청했다.14일(현지시간) 영국 인디펜던트 등 외신에 따르면, 2022년 11월 영국 북부 요크셔주 해러게이트에서 도난당한 검은색 레인지로버가 파키스탄 카라치에서 최근 발견됐다.앞서 이 차량은 인터폴의 글로벌 도난 차량 데이터베이스에 등록돼 있었다. 차량에 장착된 원격 정보 시스템이 지난 2월 카라치 사다르 지역에서 위치 신호를 보내면서 소재가 확인됐다.차량의 원래 주인은 아직 알려지지 않았다.파키스탄 인터폴 국가중앙사무국은 영국 당국으로부터 도난 차량 추적 협조 요청을 받았다고 밝혔다.카라치 경찰 차량절도방지팀을 이끄는 암자드 아메드 샤이크 경감은 “인터폴로부터 영국에서 도난당한 차량 회수 지원 요청 서한을 받았다”며 “최신 위치 정보를 받는 즉시 조치에 나서 차량을 회수할 것”이라고 덧붙였다.영국에서 도난당한 고급 차량이 파키스탄에서 발견된 사례는 이번이 처음이 아니다.2022년에는 런던에서 사라진 20만 파운드(약 3억 8000만원) 상당의 벤틀리가 카라치에서 발견됐다.당시 영국 정보 당국의 제보로 파키스탄 당국이 카라치의 고급 주택가를 급습했고, 천으로 덮인 채 주차장에 세워진 차량을 찾아냈다.이 차량에는 위조된 파키스탄 번호판이 부착돼 있었으나, 차량식별번호를 확인한 결과 도난 차량 기록과 일치했다.김성은 기자