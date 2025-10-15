美 유명 모델 출시한 ‘그 부위’ 가짜 털 속옷…혼돈의 SNS, 근데 벌써 품절?

이미지 확대 미국의 유명 모델 킴 카다시안. 인스타그램

이미지 확대 스킴스가 최근 선보인 ‘얼티밋 부시’라는 이름의 인조 음모 속옷. 스킴스 홈페이지 캡 처

미국의 유명 모델 킴 카다시안의 속옷 브랜드 스킴스가 가짜 털이 달린 속옷을 출시해 논란이 되고 있다. 32달러(약 4만 6000원)짜리 이 기괴한 제품은 소셜미디어(SNS)에서 “신고하겠다”는 반응을 얻었지만, 벌써 12가지 디자인이 모두 동났다.15일(현지시간) 인디펜던트, 피플지 등 외신 보도에 따르면, 카다시안의 속옷 브랜드 스킴스는 ‘얼티밋 부시’라는 이름의 인조 음모 속옷을 출시했다.스킴스는 속옷의 한계를 시험하는 것으로 유명한 브랜드다. 약 2년 전에는 가짜 젖꼭지가 달린 브래지어를 내놓기도 했다. 더 나아가 이번에는 가짜 음모가 달린 속옷을 선보인 것이다.새 제품을 홍보하기 위해 스킴스는 지난 14일 복고풍 게임쇼 콘셉트의 영상을 올렸다.영상에서는 ‘카펫이 커튼과 색이 같을까?’라는 질문이 나왔다. 이 제품이 여러 색상의 가짜 털을 제공하기 때문에 머리 색깔에 맞추거나 전혀 다른 색을 고를 수 있다는 점을 장난스럽게 표현한 것이다.영상은 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다.일부 SNS 사용자들은 눈을 의심했다. “만우절이 아닌지 확인하려고 날짜를 검색했다”는 댓글이 달렸고, “911에 전화하겠다”는 반응도 나왔다. 신고할 정도로 제품이 충격적이라는 뜻이다.한 사용자는 “누가 이걸 만들어 달라고 했나?”라고 물었고, 다른 사람은 “이거 세탁기에 빨아야 하나, 샴푸랑 린스를 써야 하나”라며 농담을 던졌다.제품 가격은 32달러(약 4만 6000원)로 적지 않은 가격이다. 하지만 12가지 디자인이 모두 품절됐다고 회사 웹사이트는 밝혔다.카다시안은 자신의 인스타그램에서 신제품 영상을 올리며 “진짜 웃기지 않아?”라며 웃으며 “미쳤다”고 말했다.김성은 기자