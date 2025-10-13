대한매일상회 바로가기
입 떡 벌어지는 '이 나라' 교통체증…36차선에 하루 종일 1000만대 빼곡

김성은 기자
김성은 기자
수정 2025-10-13 12:28
입력 2025-10-13 11:01
중국 우좡 톨게이트의 36개 차선이 국경절 연휴를 마치고 귀가하는 1000만 대의 차량으로 가득 차 완전히 멈춰선 모습. 엑스(X) 캡처.
중국 우좡 톨게이트의 36개 차선이 국경절 연휴를 마치고 귀가하는 1000만 대의 차량으로 가득 차 완전히 멈춰선 모습. 엑스(X) 캡처.


중국에서 국경절 연휴를 마친 수백만 대의 차량이 36차선 고속도로를 가득 메우며 하루 종일 발이 묶이는 대란이 벌어졌다. 세계 최대 톨게이트가 좁은 출구로 이어지면서 생긴 끝없는 차 행렬이 전 세계 누리꾼들의 눈길을 사로잡았다.

10일(현지시간) 영국 일간 더 선은 중국의 36차선 고속도로가 국경절 연휴 기간 완전히 멈춰 섰다고 보도했다. 연휴를 마치고 집으로 돌아가는 약 1000만 대의 차량이 도로를 가득 메우면서 상상을 초월하는 교통 체증이 발생한 것이다.

교통 대란의 중심지는 중국 최대 규모인 우좡 톨게이트였다.

이곳은 무려 36개의 차선을 갖추고 있다. 하지만 톨게이트를 통과한 후에는 단 4개 차선으로 합류해야 한다.

영상에는 36개 차선을 빨간 불빛으로 가득 채운 차들이 좁은 출구로 모여드는 장면이 담겼다.

당국에 따르면 이날 약 12만 대 차량이 이 톨게이트를 통과했다. 10월 1일부터 8일까지 이어진 8일간의 국경절 연휴를 마친 수백만 명이 동시의 귀갓길에 나서면서 평소보다 훨씬 긴 차량 행렬이 만들어졌다.

상황이 심각해지자 관계자들은 급히 다른 경로를 이용해 달라고 호소했다. 선전시는 지하철과 버스 운행 시간을 연장해 부담을 덜어주려 했다.

이 장면을 담은 영상은 온라인에서 빠르게 퍼져나갔다.

한 누리꾼은 “차에 음식과 물, 담요, 간이 화장실을 준비해야 할 것 같다”며 “나는 급할 때를 대비해 빈 깡통까지 싣고 다닌다”고 우스갯소리를 했다.

다른 누리꾼은 “내가 저 안에 없으니까 혼돈이 아름답게 보이는구나”라고 댓글을 남겼다.

중국은 현재 16만㎞가 넘는 고속도로를 보유하고 있다. 세계에서 가장 긴 고속도로망을 자랑한다.

올해 초에는 충칭의 황쥐완 인터체인지가 온라인에서 화제가 됐다. 12층 건물 높이에 20개의 교차로가 뒤엉킨 이 복잡한 도로는 “들어갈 수는 있지만 절대 나올 수 없다”는 우스갯소리를 낳았다.

일부는 “내비게이션이 ‘네가 알아서 가라’고 했다”며 웃음을 터뜨렸다.

16.4㎞에 걸쳐 펼쳐진 이 미로 같은 도로는 원래 충칭 시내와 공항, 주요 고속도로를 연결하기 위해 설계됐지만, 복잡한 구조 덕분에 세계적인 화젯거리가 됐다.

김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
