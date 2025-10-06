프랑스 신임 총리 장관 인선 이튿날 사임

이미지 확대 지난 3일(현지시간) 프랑스 파리에 있는 프랑스 총리 관저인 마티뇽에서 세바스티앙 르코르뉘 프랑스 총리가 신정부 발표에 앞서 정당들과의 일련의 협의를 앞두고 성명을 발표하기 위해 도착하고 있다.

파리 AFP 연합뉴스

세바스티앙 르코르뉘 프랑스 신임 총리가 6일(현지시간) 오전 사임했다고 프랑스 BFM TV가 익명의 프랑스 정부 소식통을 인용해 보도했다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 그의 사임 의사를 수용하면서 르코르뉘 총리는 프랑스 제5공화국 역사상 가장 짧은 임기를 기록하게 됐다. 엘리제궁도 이날 성명을 통해 르꼬르뉘 총리가 에마뉘엘 마크롱 대통령에게 사의를 표명했고, 마크롱 대통령이 이를 수락했다고 발표했다.르코르뉘 총리는 마크롱 대통령과의 회담을 하며 이날 엘리제궁에 1시간 이상 머물렀다. 이후 오전 9시 30분쯤 프랑스 총리 관저인 마티뇽 호텔로 돌아왔다.지난달 9일 임명된 르코르뉘 총리는 전날 약 한달 동안 고심한 끝에 1기 정부 인선 명단을 발표했다. 하지만 좌우파 양진영은 물론 당내에서도 거센 비판을 받으며 사임 압박을 받아왔다. 오는 7일 그는 국회에서 정책 연설에 나설 예정이었다. 그가 발표한 장관 명단에 오른 대다수는 전임 프랑수아 베이루 프랑스 정부에서 같은 직책을 맡았던 인물들이었다.이로 인해 내각의 모든 장관들의 공식방문 일정이 취소됐다. 제랄드 다르마냉 법무부 장관은 콩드쉬르사르트 교도소 방문 일정을 취소한다고 발표했다.지난해 조기총선을 치른 프랑스는 제1,2 정당인 좌우파와 집권 중도 정당까지 3당 누구도 권력 과반을 점유하지 못하는 가장 불안한 권력 구조를 유지하고 있다.최영권 기자