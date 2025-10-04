이스라엘군, 가자시티 점령작전 중단하나…네타냐후 “트럼프 협력해 종전할 것”

이미지 확대 이스라엘군이 3일 가자시티를 공습한 후 연기가 피어오르고 있다. EPA 연합뉴스.

이스라엘군(IDF)이 가자지구 북부 가자시티에 대한 점령 작전을 중단할 예정인 것으로 전해졌다. 미국 정부가 중재하는 팔레스타인 무장 정파 하마스와 협상이 급진전한 데 따른 조치다.타임스 오브 이스라엘 등 이스라엘 매체들은 트럼프 대통령이 3일(현지 시각) 이스라엘에 폭격 중단을 촉구한 후 이스라엘 정부가 IDF에 가자시티 점령 중단을 명령했다고 전했다. 가자지구 현장 병력이 방어 활동만 수행하도록 작전을 최소 수준으로 축소하라는 내용도 담겼다. IDF는 이와 관련해 “모든 군 역량은 남부사령부에 배치돼 병력 방어에 투입될 것”이라며 사실상 보도를 인정했다.앞서 하마스는 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화구상안의 일부를 받아들여 이스라엘 인질을 전원 석방할 의향이 있다고 밝혔다. 다만 하마스는 20개 항목으로 구성된 트럼프 대통령의 평화구상안 가운데 인질 석방만 받아들였고 이스라엘이 요구한 무장해제와 무기 반납 등에 관해선 언급하지 않았다.하마스가 모든 이스라엘 인질을 석방하기로 하자 이스라엘도 미국 중재 하에 가자지구 종전 절차에 들어가겠다는 의사를 밝혔다. 네타냐후 총리실은 이날 새벽 성명을 내고 “이스라엘은 트럼프 대통령과 완전한 협력을 통해 전쟁을 끝낼 것”이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 하마스의 성명 발표 2시간 만에 트루스소셜에 올린 글에서 “이스라엘은 즉시 가자지구 폭격을 중단해야 한다”고 촉구했다. 트럼프 대통령이 자신의 평화구상안에 대한 하마스의 입장을 긍정적으로 평가함에 따라 2년 가까이 이어진 가자지구 전쟁의 출구가 보이는 게 아니냐는 관측이 나온다.손원천 선임기자