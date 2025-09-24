가슴·엉덩이 만져놓고…“키스만 했다” “무릎만 닿아” 日 황당 변명

이미지 확대 20대 여성 영업사원을 강제추행한 이시이 야스히로. JNN 뉴시스

일본에서 잇따라 발생한 성추행 사건에서 가해 남성들이 황당한 해명을 내놓아 공분을 사고 있다.20일 TBS 보도에 따르면 요코하마시 이소고구에 거주하는 회사원 이시이 야스히로(42)는 비동의 외설 행위(강제추행) 혐의로 경찰에 체포됐다.이시이는 지난 4월 자택을 방문한 22세 여성 영업사원에게 키스를 하거나 신체를 만지는 등 성추행을 저지른 혐의를 받고 있다.피해 여성은 즉시 회사 상사에게 사실을 알린 뒤 경찰에 신고했으며, 이시이는 조사에서 “키스는 했지만 가슴은 만지지 않았다”며 혐의를 일부 부인한 것으로 전해졌다.22일 TV아이치 보도에 따르면 나고야시 나카무라구에 거주하는 20대 남성 A(26) 역시 강제추행 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 그는 지난 21일 오전 나고야시 니시구의 한 카페 앞에서 대기 중이던 23세 여성의 엉덩이를 만진 혐의를 받고 있다.여성의 신고를 받은 경찰은 현장 수색 끝에 약 1시간 만에 A씨를 붙잡았다. 하지만 A씨는 조사에서 “무릎이 닿았을 뿐 치한 행위는 하지 않았다”며 범행을 부인했다.경찰은 각각의 사건에 대해 정확한 경위를 조사하고 있다.김유민 기자