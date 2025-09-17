트럼프 “베네수엘라 마약선 또 공습… 3명 제거”

2일 11명 사살에 이어 두 번째 공격

“수백만 명 미국인 살해… 더는 안 돼”

마두로 “전면 침략” 대미 소통 단절

2025-09-17 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 미군이 베네수엘라 마약 밀매 조직의 마약 운반선에 또 공격을 가해 3명의 마약범죄자를 제거했다고 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령은 미군이 지난 2일에도 베네수엘라 마약 운반선에 폭격을 가해 11명을 제거했다고 밝힌 바 있다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “오늘 아침 내 명령에 따라 미군은 남부사령부 관할 지역에서 분명히 확인된 매우 폭력적인 마약 밀매 카르텔 및 마약 테러리스트들에 대한 두번째 물리적 공격을 수행했다”고 밝혔다. 이어 “이번 공격은 베네수엘라 출신으로 확인된 이들 테러리스트가 국제 수역(공해)에서 미국인을 중독시키는 치명적 무기인 불법 마약을 미국으로 운반하던 중 발생했다”며 “이 극도로 폭력적인 마약 밀매 카르텔들은 미국 국가 안보, 외교 정책, 핵심 이익에 위협을 가한다”고 덧붙였다.트럼프 대통령은 그러면서 “3명의 남성 테러리스트를 공격으로 제거했으며 미군 피해는 없었다”면서 “경고한다. 미국인을 죽일 수 있는 마약을 운반하면 우리는 당신을 추적할 것”이라고 말했다. 그는 또 “이들 카르텔의 불법 행위는 수십년간 수백만명의 미국인을 살해하며 미국 사회에 파괴적 결과를 초래했다. 이제 더는 안 된다”고 강조했다.트럼프 대통령은 이날 기자회견에서 마약 운반선이라는 증거가 있냐는 질문에 백악관이 엑스(X)에 공개한 공습 영상을 거론하며 “바다 곳곳에 흩어져 있는 화물만 봐도 알 수 있다”며 “코카인과 펜타닐이 든 큰 봉지가 ﻿널려 있다”고 주장했다. 다만 배가 불타고 있는 흐릿한 화면에서 바다 위의 화물은 보이지 않았다.베네수엘라는 강력 반발했다. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 미국의 자국 선박 공격에 대해 “이것은 긴장이 아니다. 전면적 침략”이라고 규정하며 대미 소통을 단절했다. 마두로 대통령은 이날 기자회견에서 “미국의 공격은 국제법을 위반했다”며 자국의 원유를 얻기 위해 베네수엘라 정권 교체를 노린 것이라고 비판했다.윤창수 전문기자