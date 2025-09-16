유럽 영공 휘젓는 러시아…폭발물 빠진 드론으로 ‘간보기’

이미지 확대 우크라이나의 드론 공격으로 지난 14일 러시아 레닌그라드의 원유 정제 공장에서 폭발이 일어나고 있다.

러시아가 폴란드, 루마니아 등 나토(북대서양조약기구) 회원국의 영공을 드론으로 거듭 침범하자 ‘계산된 간보기’란 분석이 제기됐다.우크라이나 전쟁의 평화 중재가 교착 상황에 빠진 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) “기꺼이 제재를 부과하겠다”며 러시아를 압박했다. 하지만 유럽이 러시아산 원유 수입을 중단해야 한다는 무리한 전제 조건을 달았다.얄타 유럽 전략 회의에 참석한 라도스와프 시코르스키 폴란드 외무장관은 이날 우크라이나 언론 키이우 인디펜던트와의 인터뷰에서 “러시아의 공격이 나토의 방위력과 동부 전선 방어 의지를 시험하려는 것”이었다고 밝혔다.시코르스키 장관은 지난 10일 우크라이나를 향해 발사된 드론 415대 가운데 19대가 폴란드 국경을 넘은 것에 대해 폭발물이 없는 ‘껍데기’였다며 나토 차원의 보복은 없을 것이라고 설명했다.러시아산 드론의 영공 침범에 폴란드, 네덜란드 전투기가 출격해 나토가 처음으로 공동 대응에 나섰다.루마니아에서도 13일 러시아산 자폭 드론이 상공에 출현했다.폴란드 영공을 침범한 러시아 드론은 방공망 교란 목적의 ‘게르베라’ 기종이었으며, 루마니아에는 이란산 드론을 러시아가 개량한 ‘게란’이 국경 지대를 약 50분간 비행했다.루마니아는 F16 전투기를 급파해 드론을 감시했으나 부수적 위험 방지를 위해 격추하지는 않았다.폴란드는 이번 러시아의 드론 침범에 우크라이나와 드론 방어 합동 훈련을 하기로 했다.시코르스키 장관은 “나토 방공망을 이용해 우크라이나 영공 일부를 봉쇄하는 방안이 다시 논의될 가능성이 있다”고 말했다.트럼프 대통령은 러시아 드론의 나토 영공 침공에 “아무도 변호하지 않을 것”이라 했다가 나토 회원국이 연합해 러시아산 석유 구매를 중단하고 중국에 관세를 부과하면 러시아에 제재를 가하겠다고 주장했다.윤창수 전문기자