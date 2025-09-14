빈곤 노인에게 ‘폐기 밥솥’ 준 대만 환경미화원, ‘횡령’ 혐의로 고발돼

이미지 확대 기사 내용을 바탕으로 챗GPT를 통해 생성한 AI 이미지.

대만에서 한 환경미화원이 분리수거 업무 중 발견한 밥솥을 빈곤 노인에게 건넸다가 횡령 혐의로 고발돼 재판 선고를 앞두고 있다는 사연이 전해졌다.대만 ET투데이에 따르면 타이베이시 베이터우구에서 활동하는 환경미화원 황모씨는 지난 7월 재활용 트럭에서 발견한 전기밥솥을 한 주민에게 건넨 혐의로 기소돼 재판을 받았다.황씨에 따르면 재활용 트럭 업무를 맡고 있던 그는 생계를 위해 분리수거장을 뒤지는 고령의 주민 ‘아상’(여)을 마주치곤 했다. 지난 7월의 어느 날 쓰레기를 수거하던 중 아직 작동이 가능한 전기밥솥을 발견한 황씨는 아상에게 이 밥솥을 가져다줬다.그런데 이 장면을 누군가 목격했고, 이를 담당 부서에 신고했다.환경보호국 관리자는 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 신고 내용이 사실임을 확인했고, 황씨 역시 사실관계를 인정했다.이 일은 부패 사안으로 분류돼 타이베이시 정부 윤리부에 이관됐고, 윤리부의 권고에 따라 황씨는 정부 부패방지기관에 자신의 혐의를 자수했다.결국 재판에 넘겨진 황씨는 지난 9일 법정에 출석하면서 “이렇게 심각한 일인지 정말 몰랐다”고 말했다.그는 “아상을 잘 알지는 못했지만 평소 쓰레기를 뒤지는 모습을 자주 목격했다”면서 “밥솥으로 따뜻한 밥을 짓고 삶에 조금이라도 보탬이 되었으면 했는데, 뜻밖에도 청소팀이 이 사실을 알고 밥솥을 회수하라고 지시했다”고 설명했다.황씨는 떨리는 목소리로 “이런 일은 처음 겪어본다. 너무 무섭다. 감옥에 가게 될지도 모른다”며 불안해했다.이날 재판에는 환경보호국 직원들도 동행했다. 이들은 황씨가 다른 사람을 돕기 위해 노력한 것일 뿐 횡령의 의도가 없었다고 증언했다.또 이들은 내부 조사가 진행되던 가운데 황씨가 할머니에게 밥솥을 도로 내어달라고 차마 할 수 없어 자비로 새 밥솥을 사서 할머니에게 드리고, 처음에 건넸던 밥솥을 돌려받아 환경보호국에 반환한 사실도 강조했다. 황씨가 악의가 없었으며 평소에도 법과 규정을 성실히 준수했다는 것이다.다만 환경보호국은 수거된 재활용품은 시 소유이기 때문에 임의로 가져갈 수 없다고 강조했다.그러면서 재활용품은 공공 재산이기 때문에 함부로 가져가면 안 된다는 점을 정기적으로 내부에 주지시키고 있다고 전했다.이 사건 선고는 아직 나오지 않았다. 다만 환경보호청은 가벼운 사안이기 때문에 집행유예 가능성이 있을 것으로 보고 있다. 또 벌금형이나 보호관찰 처분을 받더라도 황씨가 해고되지 않을 것이라고 밝혔다.신진호 기자