계란으로 ○○ 그렸다고 760만 조회수?…“빨리 특허 내야” SNS 난리, 뭐길래

김성은 기자
김성은 기자
수정 2025-09-13 17:55
입력 2025-09-13 17:55
이미지 확대
인도 남성이 계란으로 그린 ‘모나리자 오믈렛’이 소셜미디어(SNS)에서 760만 조회수를 기록하며 전 세계적 화제가 되고 있다. SNS 캡처
인도 남성이 계란으로 그린 '모나리자 오믈렛'이 소셜미디어(SNS)에서 760만 조회수를 기록하며 전 세계적 화제가 되고 있다. SNS 캡처


인도의 한 남성이 뜨거운 팬 위에 계란만으로 레오나르도 다 빈치의 걸작 ‘모나리자’를 그려 오믈렛을 만드는 기발한 영상이 화제다. 접시 위 완성작에는 모나리자 초상화가 뚜렷하게 구현됐다.

13일(현지시간) 인도 힌두스탄타임스 보도에 따르면, 계란으로 모나리자를 재현한 오믈렛 영상이 ‘오믈렛 다 빈치’라는 제목으로 지난 11일 소셜미디어(SNS)에 공개돼 760만 조회수와 35만 ‘좋아요’를 돌파하며 화제몰이 중이다.

영상 속에서 남성은 먼저 뜨거운 팬 위에 계란을 이용해 모나리자의 윤곽을 조심스럽게 그려나간다. 그다음 계란이 익을 때까지 기다려 그림이 연한 갈색으로 변하도록 했다.

인물 그림이 완성되자 남성은 남은 계란 반죽을 팬에 부어 오믈렛 제작을 마무리했다.

선명한 레오나르도 다 빈치 걸작은 접시 위에 올려진 요리로 재탄생했다.

이미지 확대
계란으로 모나리자를 그려 완성한 오믈렛. SNS 캡처
계란으로 모나리자를 그려 완성한 오믈렛. SNS 캡처


요리와 예술의 절묘한 만남을 담은 이 영상은 온라인에서 뜨거운 호응을 얻었다.

댓글 창에는 찬사가 쏟아졌다.

시청자들은 “완전한 예술 작품”이라며 “도저히 믿기 어렵다”고 반응했다.

“미술관에 걸어둬야 할 작품”이라는 우스갯소리와 함께 “모나리자 오믈렛으로 명명하자”는 의견도 나왔다.

한 네티즌은 “형님, 해외 식당들이 베끼기 전에 빨리 특허 출원하세요”라며 재치 있는 조언을 건넸다.

수많은 이용자가 요리로 이 정도 독창성을 구현한 사례를 처음 본다고 입을 모았다. 그중에서도 “이건 단순한 조식이 아니라 진짜 예술 작품”이라는 평가가 특히 주목받았다.

김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
