기내서 승무원에 청혼한 男…거절당하자 ‘만취 난동’ 결국

이미지 확대 승무원 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

기내에서 술에 취한 한 남성이 승무원에게 청혼했다가 거절당하자 욕설을 하는 등 난동을 부려 항공기가 긴급 회항하는 사태가 벌어졌다.9일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 사건은 지난달 18일 스페인 알리칸테로 향하던 Jet2 항공편에서 일어났다.당시 탑승한 남성 매튜 테일러(30)는 비행기에서 여성 승무원에게 청혼을 시도했으나 거절당했다. 곧이어 승무원에게 하이 파이브를 한 뒤 비틀거리며 자신의 좌석으로 향했다.현지 검찰에 따르면 테일러는 발음이 어눌했고 발걸음이 휘청거리는 등 명백히 술에 취한 상태였다. 이후 기내가 잠잠해지는 듯했지만 큰 혼란이 벌어졌다.비행기가 이륙한 후 좌석에 앉아 있으라는 승무원의 안내를 듣고도 그가 안전띠를 풀고 큰 소리로 떠들며 욕설을 퍼부은 것이었다. 승무원들의 거듭된 경고에도 테일러는 “당신이 나한테 뭐라 할 수 없어”라고 말하며 공격적인 태도를 이어갔다.이 상황을 지켜보던 148명의 승객 중 대부분이 테일러의 난동을 영상으로 촬영하기 시작했고, 이 영상은 이후 온라인상에서 빠르게 퍼졌다. 그는 “내가 지금 짜증 나게 하는 거야? 내가 문제인 거야?”라고 소리쳤다.결국 테일러의 난동을 참지 못 한 다른 승객들까지 가세해 언쟁이 벌어졌고, 승무원은 기내에서 집단 싸움이 날 수도 있다고 판단해 기장에게 회항을 요청했다. 결국 비행기는 이륙한 지 불과 8분 만에 영국 리즈 브래드퍼드 공항으로 회항했다.테일러는 회항 사실을 알자 손에서 피가 날 정도로 앞 좌석 테이블을 주먹으로 때리고 “3차 세계대전에 대비하라”고 소리쳤다. 당시 앞좌석에 앉아 있던 여성 승객은 테일러에게 공격받을까 봐 두려웠다고 토로한 것으로 알려졌다.기장은 항공 교통 관제 당국에 착륙 즉시 경찰이 기내에 진입해 그를 체포하도록 요청했다. 이후 항공기가 착륙하자마자 경찰이 탑승해 그를 체포했다. 그는 기내에 탑승했을 당시 만취한 상태였던 사실을 인정한 것으로 전해졌다. 테일러에 대한 선고는 오는 29일 예정돼 있다.하승연 기자