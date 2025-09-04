“5살 장이 8번 뚫렸다?” 수술해보니 경악…‘이것’ 때문이었다

이미지 확대 베트남에서 한 5세 남아가 장난감에서 나온 작은 자석을 삼켜 소장에 구멍이 8개나 뚫려 수술받은 사연이 전해졌다. 병원 제공

베트남에서 한 5세 남아가 장난감에서 나온 작은 자석을 삼킨 뒤 소장에 구멍이 8개나 뚫려 수술받은 사연이 전해졌다.3일(현지시간) VN익스프레스에 따르면 A(5)군은 3일간 복통과 구토 증상을 보여 부모와 함께 병원을 찾았다. 엑스레이(X-Ray) 검사 결과 소장에서 자석 두 가닥이 확인됐고, 초음파에서 장염과 복막염 소견이 나타났다.의료진은 긴급 복강경 수술을 통해 지름 2~3㎜ 크기의 소장 천공 8곳을 확인하고, 원인으로 추정되는 작은 자석 20개를 꺼냈다. 해당 자석은 녹이 슬어 장 점막에 심각한 손상을 입힌 상태였다.수술 후 A군은 건강을 되찾은 것으로 전해졌으며, 의료진은 소장 점막 손상 및 소화기 기능을 관찰하고 있다. 부모는 아이가 장난감을 가지고 놀다 덮개를 물어뜯고 내부 자석을 삼킨 것으로 보인다고 설명했다.전문가들은 “지름 5㎝ 미만의 작은 장난감은 5세 이하 아동에게 치명적일 수 있다”며 “특히 자석이나 전지를 삼킬 경우 소화관 천공 등 중증 합병증으로 이어질 수 있으므로 즉시 의료기관을 찾아야 한다”고 당부했다.이 같은 사고는 어린아이들 사이에서 종종 발생한다. 앞서 국내에서도 지난 6월 23개월 아이가 장난감 자석 33개를 삼켜 긴급 수술을 받은 사례가 알려지기도 했다.당시 23개월 B군을 키우는 보호자는 B군이 자석 장난감을 손에 쥔 채로 캑캑거리는 모습을 보고 병원을 찾았다. 의료진은 B군의 복부 엑스레이와 컴퓨터단층촬영(CT) 검사로 소장 안쪽에 여러 개의 자석이 엉켜있는 모습을 확인했다.여러 개의 자석을 삼키면 자석이 장의 여러 부위를 동시에 압박하거나 서로 강하게 붙으면서 장이 손상되는 경우가 많다. 이에 따라 장 천공이나 누공이 발생해 복통·발열·복막염 등의 증상이 생긴다.자석들이 장기 내부에서 서로 들러붙으면서 장기 사이에 구멍(장 누공)이 생겼을 가능성이 높다고 판단한 의료진은 긴급 수술을 통해 자석을 제거하고 손상 부위를 치료했다.한국소비자원의 어린이 안전사고 동향에 따르면 2019년부터 2023년 사이 이물 삼킴 및 흡인 사고 건수는 매년 약 2000건에 달하며 지속해 증가하고 있는 것으로 나타났다. 특히 전체 사고의 82.2％가 1~6세 소아에 집중되며 ‘완구’가 46.%로 이물의 가장 큰 비중을 차지했다.하승연 기자