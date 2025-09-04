불편한 기색 드러낸 트럼프 “음모 꾸미는 북러 정상에 안부 전해 달라”

美·日 등 국제사회 반응

중국 전승절 열병식에서 북중러 3국 정상이 나란히 선 데 대해 도널드 트럼프 미국 대통령은 ‘미국에 대항하는 음모’라고 비난했다.트럼프 대통령은 그간 3국 정상과의 친분을 과시했으나 열병식을 접한 뒤에는 불편한 기색을 여과 없이 드러냈다.트럼프 대통령은 열병식이 시작된 직후인 2일(현지시간) 저녁 트루스소셜을 통해 “중요한 건 시진핑 국가주석이 중국에 대한 외세의 침략으로부터 자유를 쟁취할 수 있도록 도운 (미국의) 막대한 지원과 ‘피’에 대해 언급할지 여부”라면서 “중국의 승리와 영광을 향한 여정에서 수많은 미국인이 목숨을 잃었다”고 밝혔다. 또 “미국을 상대로 음모를 꾸미는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장에게 따뜻한 안부를 전해 주시기 바란다”고 비꼬기도 했다.트럼프 대통령이 ‘미국의 희생’을 언급한 것 역시 제2차 세계대전을 중국 공산당의 역사적 승리로 재해석하려는 시 주석에 대해 불만을 드러낸 것으로 풀이된다. 미국은 1941~1942년 당시 중화민국에 군 조종사 출신으로 구성된 ‘플라잉 타이거’(중국명 비호대) 부대를 파견하는 등 일본 제국과의 전쟁을 지원했다.트럼프 대통령은 앞서 백악관에서 취재진과 만난 자리에서 북중러 3국 밀착을 미국에 대한 도전으로 보느냐는 질문에는 “전혀 그렇지 않다. 중국은 미국을 필요로 한다”고 했지만, 결국 불편한 심정을 참지 못한 것이다. 뉴욕타임스(NYT)는 “전승절 행진은 중국이 세계의 중심으로 부상하는 것을 견제하려는 국가들에 대한 경고”라고 짚었다.일본 요미우리신문은 김 위원장이 이례적으로 다자 외교 무대에 나선 것은 북중 관계 회복과 10월 노동당 창건 80주년을 앞둔 경제 지원 확보 목적이라고 분석했다.가와시마 신 도쿄대 교수(아시아 정치·외교사 전문가)는 야후재팬 전문가 코멘트에서 “대규모 퍼레이드는 중국의 핵전력 증강 의지를 드러낸 신호탄”이라고 해석했다.라이칭더 대만 총통은 전승절에 대해 직접 언급하지는 않았지만 페이스북에서 “파시즘의 정의는 광범위하다. 극단적인 민족주의, 허황된 위대한 국가 재건 추구, 강력한 지도자를 중심으로 한 공공연한 개인 숭배를 포함한다”며 우회적으로 비판했다.워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원