촌서기·사촌과 불륜해 ‘내 아들’로 키운 아내…22년 만에 밝혀진 中 남성의 비극

이미지 확대 아버지와 아들의 뒷모습. 기사 내용과 직접적인 관련 없음. 픽사베이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 산둥성의 한 남성이 큰아들과의 다툼 중 “당신은 내 아버지가 아니다”라는 말을 듣고 DNA 검사를 받았더니 두 아들 모두 자신의 친자식이 아니라는 충격적인 결과가 나왔다. 그는 전 부인을 상대로 22년간 지급한 양육비와 교육비 반환을 요구하며 법정 다툼을 벌이고 있다.1일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 산둥성에 사는 장홍타오(45·남) 씨는 지난 2002년 결혼 후 2004년과 2014년 각각 첫째와 둘째 아들을 얻었다. 하지만 2022년 잦은 불화로 전 부인과 이혼하게 됐다.이혼 당시 모든 재산은 전 부인이 가져가고, 장 씨에게는 자동차 한 대만 남겨졌다.지난해 9월 장 씨가 새로운 부인과 집으로 돌아오자 전 부인과 두 아들은 장 씨에게 더 많은 재산을 요구하기 위해 나타났다.생활비 문제로 말다툼을 벌이던 중 큰아들 장런저는 아버지를 밀치고 목을 조르며 “당신은 내 아버지가 아니다”라고 소리쳤다.이 말에 의심을 품은 장 씨는 아들의 칫솔을 가져가 DNA 검사를 받았다.검사 결과는 충격적이었다.큰아들뿐만 아니라 둘째 아들도 장 씨의 친자식이 아닌 것으로 판명난 것이다.장 씨는 큰아들이 마을 내 공산당 간부 직책인 촌서기의 아이이며, 둘째 아들은 자신의 사촌의 아이라고 주장했다.절망에 빠진 장 씨는 “전 부인이 나에게 엄청난 상처를 입혔다”고 토로했다.장 씨의 부모도 “20여년간 기른 손자들이 친손자가 아니라니 마음이 무너진다”며 괴로워했다.장 씨는 법원에 정신적 피해 보상금 10만 위안(약 1950만원)과 양육비·교육비 30만 위안(약 5900만원) 반환을 요구했다.하지만 큰아들 장런저는 친자 확인 검사의 정당성에 이의를 제기하며 장 씨의 현재 부인이 결과를 조작했다고 주장했다.장 씨는 사촌의 부인이 자신의 전 부인과 사촌을 상대로 불륜 혐의로 고소했다고도 밝혔다.전 부인은 정신적 피해 보상을 인정하면서도 양육비 반환은 거부했으며, 오히려 이혼 합의를 무효화하겠다며 맞섰다.법원은 두 아들 모두 장 씨와 생물학적 친자 관계가 아니라고 확인하면서도, 최종 판결은 아직 공개하지 않은 상태다.그러자 지난달 24일 장런저는 법원이 장 씨 편을 들어줬다면서, 자신과 동생, 어머니가 장 씨 가족과 연을 끊었다고 발표했다.이 사건은 중국 소셜미디어(SNS)에서 큰 화제가 됐다. 관련 게시물은 3000만회 이상 조회됐다.한 네티즌은 “22년간 남의 아들 둘을 키웠는데 끝에는 그 아들이 돈까지 요구하다니 장 씨가 피해자”라고 말했다.또 다른 네티즌 역시 “가장 잘못한 건 불륜을 저지른 전 부인”이라고 덧붙였다.김성은 기자