촌서기·사촌과 불륜해 ‘내 아들’로 키운 아내…22년 만에 밝혀진 中 남성의 비극

중국 산둥성의 한 남성이 큰아들과의 다툼 중 “당신은 내 아버지가 아니다”라는 말을 듣고 DNA 검사를 받았더니 두 아들 모두 자신의 친자식이 아니라는 충격적인 결과가 나왔다. 그는 전 부인을 상대로 22년간 지급한 양육비와 교육비 반환을 요구하며 법정 다툼을 벌이고 있다.
1일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 산둥성에 사는 장홍타오(45·남) 씨는 지난 2002년 결혼 후 2004년과 2014년 각각 첫째와 둘째 아들을 얻었다. 하지만 2022년 잦은 불화로 전 부인과 이혼하게 됐다.
이혼 당시 모든 재산은 전 부인이 가져가고, 장 씨에게는 자동차 한 대만 남겨졌다.
지난해 9월 장 씨가 새로운 부인과 집으로 돌아오자 전 부인과 두 아들은 장 씨에게 더 많은 재산을 요구하기 위해 나타났다.
생활비 문제로 말다툼을 벌이던 중 큰아들 장런저는 아버지를 밀치고 목을 조르며 “당신은 내 아버지가 아니다”라고 소리쳤다.
이 말에 의심을 품은 장 씨는 아들의 칫솔을 가져가 DNA 검사를 받았다.
검사 결과는 충격적이었다.
큰아들뿐만 아니라 둘째 아들도 장 씨의 친자식이 아닌 것으로 판명난 것이다.
장 씨는 큰아들이 마을 내 공산당 간부 직책인 촌서기의 아이이며, 둘째 아들은 자신의 사촌의 아이라고 주장했다.
절망에 빠진 장 씨는 “전 부인이 나에게 엄청난 상처를 입혔다”고 토로했다.
장 씨의 부모도 “20여년간 기른 손자들이 친손자가 아니라니 마음이 무너진다”며 괴로워했다.
장 씨는 법원에 정신적 피해 보상금 10만 위안(약 1950만원)과 양육비·교육비 30만 위안(약 5900만원) 반환을 요구했다.
하지만 큰아들 장런저는 친자 확인 검사의 정당성에 이의를 제기하며 장 씨의 현재 부인이 결과를 조작했다고 주장했다.
장 씨는 사촌의 부인이 자신의 전 부인과 사촌을 상대로 불륜 혐의로 고소했다고도 밝혔다.
전 부인은 정신적 피해 보상을 인정하면서도 양육비 반환은 거부했으며, 오히려 이혼 합의를 무효화하겠다며 맞섰다.
법원은 두 아들 모두 장 씨와 생물학적 친자 관계가 아니라고 확인하면서도, 최종 판결은 아직 공개하지 않은 상태다.
그러자 지난달 24일 장런저는 법원이 장 씨 편을 들어줬다면서, 자신과 동생, 어머니가 장 씨 가족과 연을 끊었다고 발표했다.
이 사건은 중국 소셜미디어(SNS)에서 큰 화제가 됐다. 관련 게시물은 3000만회 이상 조회됐다.
한 네티즌은 “22년간 남의 아들 둘을 키웠는데 끝에는 그 아들이 돈까지 요구하다니 장 씨가 피해자”라고 말했다.
또 다른 네티즌 역시 “가장 잘못한 건 불륜을 저지른 전 부인”이라고 덧붙였다.
김성은 기자
