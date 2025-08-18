트럼프 “시진핑, 내 임기 동안 절대 대만 침공 안 한다고 말해”

폭스뉴스 인터뷰서 주장

2025-08-18 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석이 자신의 임기 동안 대만을 침공하지 않겠다는 뜻을 내비쳤다고 지난 15일(현지시간) 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 위해 알래스카주 앵커리지로 향하는 전용기 안에서 진행한 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “중국과 대만 문제가 러시아와 우크라이나의 전쟁 상황과 비슷하다”며 이같이 말했다.트럼프 대통령은 중국의 대만 침공설에 대해 “시 주석이 ‘당신이 대통령인 동안에는 절대 그렇게 하지 않겠다’고 말했다”며 “그래서 감사하다고 했더니 시 주석은 또 ‘하지만 나와 중국은 매우 인내심이 강하다’고 했다”고 전했다.이어 “내가 있는 동안에는 절대 그런 일(중국의 대만 침공)이 일어날 수 없다고 생각한다”고 덧붙였다. 트럼프 대통령과 시 주석의 가장 최근 통화는 지난 6월 이뤄졌으며, 이는 트럼프 2기 출범 이후 첫 공식 통화였다.대만 현지언론 타이베이타임스는 트럼프 대통령의 발언에 대해 “대만을 긍정적으로 언급한 첫 사례”라면서 “트럼프 대통령이 대만 해협의 평화가 중요하다는 것을 알고 있다는 걸 보여 준다”고 전했다.하지만 시 주석이 “인내심”에 대해 말한 것은 그가 대만 침략 의도를 부인하지 않고 때를 기다리고 있음을 보여 준다고 지적했다.트럼프 대통령은 대만에 국내총생산(GDP)의 10%를 군사비로 지출해야 한다고 압박했는데, 대만 정부는 내년 국방 예산으로 GDP의 3% 이상을 확정 지은 것으로 알려졌다. 지난해 대만의 국방 예산은 GDP의 약 2.45%인 6068억 대만달러(약 28조원)였으며, 내년에는 8000억 대만달러(37조원)로 늘어날 전망이다.윤창수 전문기자