푸틴 “돈바스 넘겨라 ”…눈뜨고 당한 트럼프

대면 3시간 만에 ‘알래스카 노딜’

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일(현지시간) 미국 알래스카 앵커리지에 있는 미군 엘먼도프 리처드슨 합동기지에서 우크라이나 전쟁 종식을 위한 정상회담을 마친 뒤 열린 기자회견에서 악수하고 있다.

앵커리지 로이터 연합뉴스

2025-08-18 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 ‘알래스카 담판’이 푸틴 대통령에게 유리한 ‘노딜’로 끝나면서 18일(현지시간) 미국·우크라이나 간 백악관 정상회담에 험로가 예상된다. 트럼프 대통령이 휴전 대신 평화협상으로 방향을 선회하면서 우크라이나의 돈바스 지역 포기를 조건으로 내건 푸틴 대통령의 요구를 수용하는 쪽으로 돌아섰기 때문이다.지난 15일 미국 알래스카주 앵커리지 엘먼도프 리처드슨 기지에서 열린 미러 정상 간 3시간 담판은 ‘휴전안, 대러 추가 제재’ 등에서 진전을 보지 못하며 사실상 푸틴 대통령의 승리로 끝났다는 외신들의 평가가 나왔다.트럼프 대통령은 18일 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만나 ‘영토 양보’를 요구하는 푸틴 대통령의 제안을 전달하며 미국, 러시아, 우크라이나 간 3자 회담을 추진할 전망이다. 이번 회담에는 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 마르크 뤼터 나토(북대서양조약기구) 사무총장, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령이 동행하기로 했다. 유럽 정상들의 동행은 러시아의 입장에 서서 우크라이나에 일방적 양보를 요구할 것으로 예상되는 트럼프 대통령의 마음을 돌리기 위한 것으로 풀이된다.앞서 뉴욕타임스(NYT)는 16일 트럼프 대통령이 전날 알래스카에서 열린 미러 정상회담 결과를 유럽 정상들에게 전하며 “젤렌스키 대통령이 돈바스 지역을 포기하면 러시아와 ﻿평화협상이 가능하다”고 말했다고 유럽 고위 관리 2명의 말을 인용해 보도했다. 또 트럼프 대통령은 그동안 우크라이나에 대한 안보 보장을 거부해 오던 입장을 바꿔 이를 검토할 수 있다는 의사도 밝혔다고 월스트리트저널(WSJ)이 전했다.워싱턴 임주형 특파원