온통 피범벅이었다…“가장 빛났다”고 평가받은 러 여성 사망

‘미스 러시아’ 준우승자 크세니야 알렉산드로바 사망

이미지 확대 크세니야 알렉산드로바(30)가 지난 12일(현지시간) 교통사고로 세상을 떠났다. 크세니야 알렉산드로바 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미스 러시아 선발대회에서 준우승을 차지하고 미스 유니버스에 참가하는 등 러시아 모델계에서 주목받던 모델 크세니야 알렉산드로바(30)가 지난 12일(현지시간) 교통사고로 세상을 떠났다고 러시아 관영 리아노보스티가 전했다.현지 매체 설명을 종합하면 알렉산드로바는 지난달 5일 러시아의 한 지역에서 남편과 함께 차를 타고 도로를 주행하던 중 엘크(사슴의 일종)가 차량을 들이받는 사고를 당했다.엘크는 갑자기 도로로 뛰어들어 차량 앞 유리를 뚫고 들어왔고, 이에 조수석에 타 있던 알렉산드로바는 머리 부위에 큰 외상을 입었다. 약 한 달 동안 혼수상태에 빠진 그는 끝내 깨어나지 못했다. 남편은 생명에 지장이 없는 상태다.알렉산드로바의 남편은 리아노보스티에 “순식간이었다. (엘크가) 뛰어든 순간부터 충돌할 때까지 찰나에 벌어진 일이라 아무것도 할 수 없었다”며 “엘크가 차 안으로 날아들었고, 엘크의 다리가 알렉산드로바의 머리를 강타했다”고 설명했다.그러면서 “알렉산드로바는 의식을 잃었고, 온통 피범벅이었다”고 처참했던 당시 상황을 전했다.미스 러시아 대회 조직위원회는 “우리의 친구이자 동료였던 알렉산드로바가 세상을 떠났다”라며 “그는 믿을 수 없을 만큼 다정하고, 큰마음을 가진 사람이었다. 유가족과 지인분들께 깊은 위로를 전한다”고 애도했다.알렉산드로바는 2017년 미스 러시아 준우승자로 얼굴을 알렸다. 그는 같은 해 라스베이거스에서 열린 미스 유니버스 대회에 참가했지만, 준결승 진출자 명단에는 들지 못했다.조직위는 알렉산드로바에 대해 “미스 러시아와 미스 유니버스 대회에서 가장 빛나는 결선 진출자 중 한 명이었다”고 평가하며 “믿기 어려운 상실”이라고 했다.윤예림 기자