‘앵커리지 노딜’…세계 이목이 미러 정상 발에 집중된 이유

이미지 확대 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령이 15일 앵커리지 엘멘도프-리처드슨 미국 합동기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 기념 촬영을 끝낸 뒤 이동하고 있다. 앵커리지 AP 연합뉴스

이미지 확대 블라디미르 푸틴(오른쪽) 러시아 대통령의 구두 굽이 도널드 트럼프 미국 대통령보다 높은 것이 눈에 띈다.

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 15일 앵커리지 엘멘도프-리처드슨 미국 합동기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 기념 촬영을 하고 있다. 앵커리지 AP 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 15일 앵커리지 엘멘도프-리처드슨 미국 합동기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 하고 있다. 앵커리지 AP 연합뉴스

우크라이나 전쟁을 끝내지 못하고 ‘노딜’로 끝난 15일 앵커리지 미러 정상회담에서 양국 정상의 발에 세계의 이목이 쏠렸다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 키가 165~170㎝ 사이로 알려져 약 190㎝의 거구인 도널드 트럼프 미국 대통령보다 한참 작다.하지만 15일 앵커리지 엘멘도프-리처드슨 미군 합동기지에 마련된 기념 촬영 연단에서 찍은 사진을 보면 두 정상의 키 차이는 크게 두드러지지 않는다.이는 푸틴 대통령이 애용하는 키높이 구두를 착용한 탓으로 보이는데, 실제로 두 정상의 구두 사진을 살펴보면 푸틴 대통령의 구두 굽이 트럼프 대통령보다 확실히 높은 것을 확인할 수 있다.푸틴 대통령의 키높이 구두가 어느 브랜드인지는 알려진 바가 없지만 평소 그가 애용하는 유명상표인 로로피아나 등에서 맞춤 제작한 것으로 추정된다.트럼프 대통령은 노인들에게서 흔히 나타나는 발목 부종이 이번 정상회담에서도 입길에 올랐다.두 정상이 마주 앉은 사진에서 바짓단이 올라가며 검은색 양말을 신은 모습이 카메라에 잡혔는데, 푸틴 대통령보다 거대한 트럼프 대통령의 발목이 포착됐다.미국 백악관은 트럼프 대통령이 만성정맥부전을 진단받았다고 지난달 밝힌 바 있다.만성정맥부전은 70대 이상 노령층에 흔히 나타나는 질환으로 트럼프 대통령의 나이는 79세다.트럼프 대통령이 겪고 있는 질환은 생명을 위협하지는 않지만, 나이가 들수록 위험이 커지고 특히 식습관이 나쁘면 악화할 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다.햄버거와 콜라 등 패스트푸트를 좋아하고 스테이크와 같은 고열량의 육식을 즐기는 트럼프 대통령의 입맛이 만성정맥부전을 더욱 악화시킬 수 있는 셈이다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 트럼프 대통령의 건강에 대한 기자들의 질문에 “보시다시피 대통령은 매일 왕성하게 활동하고 있다”면서 “움직이고, 일하고, 계속해서 생활하고 있으며, 생활 방식에 어떤 조정도 이루어지지 않았다”라고 답했다.윤창수 전문기자