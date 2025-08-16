‘노딜’로 끝난 트럼프-푸틴 담판…우크라전 출구 여전히 미궁

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대톻령이 15일 미국 알래스카주 앵커리지 엘먼도프-리처드슨 합동기지에서 만나 악수하고 있다. 앵커리지 AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘소문난 잔치’였지만 ‘먹을 건’ 많지 않았다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일(현지시간) 미국 알래스카에서 우크라이나 종전 협상을 위해 마주 앉았지만 ‘딜’을 이루지 못한 채 막을 내렸다. 이에 따라 3년 6개월째 진행 중인 우크라이나 전쟁이 출구를 찾으려면 좀 더 시간이 걸릴 전망이다.트럼프 대통령은 이날 알래스카주 앵커리지의 엘먼도프 리처드슨 합동기지에서 푸틴 대통령과 회담한 뒤 개최한 공동 기자회견에서 “매우 생산적인 대화를 했다. 우리가 합의한 여러 지점이 있었다”고 말했다. 그러나 “(최종) 합의하기 전까지는 합의한 게 아니다”며 ‘딜’이 성사되진 못했다고 밝혔다.그는 “합의하지 못한 게 아주 적게 남아 있을 뿐이다. 일부는 그렇게 중요하지 않다. 우리는 합의점에 도달할 가능성이 매우 크다”고 말했다. 이어 “볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 먼저 전화해 오늘 회담에 대해 말해주겠다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 합의를 보지 못한 부분에 대해 구체적으로 밝히지 않았지만, 우크라이나 및 러시아 영토 획정과 우크라이나에 대한 안전보장 제공 등 문제에서 접점을 찾지 못한 것으로 보인다. 푸틴 대통령이 돈바스를 포함한 우크라이나 동부의 점령 지역을 러시아 영토로 편입하겠다는 기존 입장을 고수했을 가능성이 제기된다. 또 우크라이나에 서방 병력이 주둔하는 등 안전보장 방안에도 난색을 표했을 가능성이 높다.트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 조만간 다시 만날 것을 약속했지만, 추가 회담에 대한 구체적인 일정과 장소도 공개적으로 내놓지 못했다. 푸틴 대통령은 “오늘 우리가 도달한 합의가 우크라이나의 평화로 가는 길을 열어주기를 희망한다”고 밝혔다.이날 공동 기자회견은 푸틴 대통령이 먼저 회의 내용을 발표하고 트럼프 대통령이 이어 발표하는 형태로 진행됐다. 두 대통령은 차례로 준비한 발언을 한 뒤엔 취재진으로부터 질문도 받지 않고 곧바로 회견장을 빠져나갔다.워싱턴 임주형 특파원