‘400m 절벽 차량 데이트’ 돌싱男女 추락사…알몸으로 발견됐다

브라질에서 절벽 위 전망대에 차를 세우고 데이트를 즐기던 ‘돌싱’ 커플이 차가 움직이는 바람에 낭떠러지로 추락해 사망하는 비극적인 일이 일어났다.13일(현지시간) 미 CNN 등에 따르면 이 같은 사건은 지난 5일 오전 1시쯤 브라질 남동부 벤다 노바 두 이미그란치에서 일어났다.당시 연인 관계인 여성 A(42)씨와 남성 B(26)씨는 전날 밤 일행들과 파티를 마친 후 둘만의 시간을 보내기 위해 지역 명소인 산꼭대기 전망대로 향했다.이곳은 관광객이 패러글라이딩을 즐기기 위해 많이 찾는 장소다. 두 사람은 경치 좋은 곳에 차를 세우고 데이트를 즐겼다. 이때 차가 스스로 움직여 1300피트(약 396m) 절벽 아래로 떨어지고 말았다.차는 종잇장처럼 처참하게 부서졌고, 두 사람은 현장에서 사망했다. 차량은 사고 약 6시간이 흐른 뒤 오전 7시쯤 인근 사유지를 관리하던 관리인이 발견했다.커플의 시신은 차와 한참 떨어진 각기 다른 위치에서 발견됐다. 소방관들이 주변을 수색해 시신을 찾았을 때 두 사람은 옷을 입지 않은 상태였다.경찰은 차가 땅에 닿기 전 절벽 바위에 부딪힐 때 이들이 차 밖으로 튕겨 나간 것으로 보고 있으며, 이들이 스킨십을 나누는 도중에 차가 움직인 것으로 보고 있다.이들은 교제한 지 6개월 된 커플이었다. 두 사람 모두 이혼하고 홀로 된 돌싱이었고, 각각 이전 배우자 사이에 어린 자녀를 두고 있는 것으로 알려졌다.경찰은 “폭행의 흔적은 없어 범죄 가능성은 배제했다”며 “커플이 파티를 마치고 귀가하기 전에 잠깐 사랑을 나누려고 전망대에 들렀다가 변을 당한 것으로 보인다”고 밝혔다.이어 “주차 브레이크는 걸려 있었지만 커플이 차 안에서 움직인 탓에 절벽 가장자리로 굴러간 것 같다”고 덧붙였다.사고를 목격한 한 시민은 “아주 멀리서 차가 보였고, 사고 지점에서 거의 150m 떨어진 곳으로 추락했다”며 “정말 충격적인 장면이었다. 차가 완전히 부서졌다”고 전했다.하승연 기자