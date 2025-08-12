유럽 ‘패싱’ 우려에… 美 “트럼프·푸틴 회담에 젤렌스키도 초청”

3자 회담 추진… 밴스 “푸틴 설득 중”



美, 러에 일부 영유권 사전 조율 뒤

15일 우크라에 일방 통보 가능성

유럽은 긴급 외교장관회의 성명

“모든 합의, 우크라·EU 포함돼야”

이미지 확대 지난 9일(현지시간) 영국 켄트에 있는 영국 외무장관 별장 치브닝 하우스에서 JD 밴스 미국 부통령이 우크라이나 전쟁 휴전과 관련한 회담을 갖고 있다. 왼쪽부터 루스템 우메로우 우크라이나 국가안보국방위원회 의장과 데이비드 래미 영국 외무장관, 밴스 부통령, 안드리 예르마크 우크라이나 대통령 비서실장.

켄트 UPI 연합뉴스

2025-08-12 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오는 15일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 ‘알래스카 정상회담’에 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 참석하는 3자 회담을 추진 중이라고 JD 밴스 미국 부통령이 10일 밝혔다. 트럼프 대통령이 젤렌스키 대통령과의 만남을 거부하는 푸틴 대통령을 설득 중인 것으로 알려졌다. 젤렌스키 대통령을 알래스카로 초청하는 방안은 ‘패싱’ 위기에 처한 우크라이나 측과 유럽 지도자들이 미국 측에 강하게 요구하고 있는 것으로 알려졌다.밴스 부통령은 10일 폭스뉴스에 출연해 “우크라이나 전쟁을 끝내기 위해선 미국과 러시아, 우크라이나 세 나라의 정상이 한자리에 모여 함께 논의해야 한다”며 “우리는 우크라이나와 러시아가 살인을 끝내고 평화 속에 살 수 있도록 도울 것”이라고 말했다. 그는 “최대 난관이 젤렌스키 대통령과의 만남을 푸틴 대통령이 거부한 것”이라며 “하지만 트럼프 대통령은 그런 입장을 바꾸려고 하고 있다. 우리는 3자 정상회담의 일정을 조율하고 있다”고 덧붙였다. 매슈 휘터커 나토(북대서양조약기구) 주재 미국대사도 알래스카 회담에 젤렌스키 대통령이 참석할 수 있다고 미 CNN방송에 밝혔다.하지만 유럽연합(EU)과 우크라이나는 미국이 러시아의 우크라이나 점령지 확보를 인정하고 사전 조율을 마친 뒤에 회담에서 일방 통보하는 식으로 전개될 가능성을 우려하고 있다. 한 백악관 관계자는 CNN방송에 “설령 젤렌스키 대통령이 알래스카에 온다고 하더라도 일단 트럼프·푸틴 양자 간 정상회담이 끝난 뒤에야 젤렌스키 대통령이 참여하는 회담이 열리게 될 것”이라고 관측했다. 이에 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 11일 긴급 외교장관회의 성명에서 “미러 간 모든 합의에는 우크라이나와 EU가 반드시 포함돼야 한다”고 강조했다.미러 정상회담이 예정됐음에도 러시아는 우크라이나에 대한 공세를 멈추지 않고 있다. 카네기 러시아 유라시아센터의 알렉산드라 프로코펜코 연구원은 파이낸셜타임스(FT)에 “푸틴은 지금 당장 전쟁을 접을 유인이 없다. 그에게 중요한 것은 트럼프의 주의를 붙잡아 두는 것”이라고 말했다. 젤렌스키 대통령도 이날 엑스(X)에 “러시아는 살인을 멈추지 않는다”고 목소리를 높였다.워싱턴 임주형 특파원