코앞에 ‘트럼프 루트’ 건설…이란 “트럼프 용병 무덤될 것” 반발

이미지 확대 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령(가운데), 니콜 파시냔 아르메니아 총리가 8일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 손을 맞잡고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 아제르바이잔과 아르메니아 분쟁 지역 지도. 출처: 연합뉴스

이미지 확대 트럼프 루트 지도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널트 트럼프 미국 대통령이 구소련에 속해 있던 아제르바이잔과 아르메니아의 40년 가까운 해묵은 분쟁을 종결시키며 노벨평화상 수상에 한걸음 더 다가갔다.트럼프 대통령은 8일(현지시간) 소비에트 연방의 몰락 이후 나고르노-카라바흐 지역을 둘러싸고 민족 갈등을 빚어 온 양 국 정상을 백악관으로 초대해 평화협정을 맺었다.그는 “35년 동안 싸웠지만 이제는 친구가 되었고 오랫동안 친구가 될 것”이라며 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령과 니콜 파시냔 아르메니아 총리가 악수하는 손을 힘차게 감싸쥐었다.나고르노-카라바흐 지역은 아제르바이잔 영토 안에 있지만, 10만명 이상의 아르메니아계 주민이 거주하면서 국경 지역에서 잦은 전투가 벌어졌다.양국의 평화협정은 올해 초 트럼프 대통령이 취임하자 스티브 위트코프 중동 특사가 아제르바이잔 수도 바쿠에서 알리예프 대통령을 만나면서 물꼬를 텄다.이날 평화협정에서는 아르메니아 남부를 통과해 아제르바이잔으로 이어지는 길이 43.5㎞의 ‘트럼프 루트’를 만들어 99년간 미국이 독점 관리한다는 내용도 포함됐다.아르메니아에서 제안한 것으로 알려진 ‘트럼프 루트’에 대해 트럼프 대통령은 “나에게 큰 영광이지만 이를 요청한 것은 아니다”라고 말했다.러시아는 조심스럽게 평화협정을 환영한다는 입장을 보였지만, 이란은 자국의 국경과 인접한 곳에 ‘트럼프 길’이 생기는 것은 반대했다.미국은 ‘국제 평화와 번영을 위한 트럼프 루트’를 자원이 풍부한 전략적 요충지로 개발한다는 계획이다.‘트럼프 루트’는 아제르바이잔과 아르메니아 영토로 분리된 고립영토인 나히체반 자치공화국을 연결하게 된다.석유 및 가스 생산국인 아제르바이잔은 ‘트럼프 루트’를 통해 튀르키예, 유럽과 직접적인 연결통로가 뚫리는 셈이다.반면 이란은 국경 인근 지역에 에 미국이 개입하는 것을 극도로 우려했다. 이란 관영 타스님 통신은 “트럼프 루트는 지역 안보를 위험에 빠뜨릴 뿐만 아니라 불가능한 개념”이라며 “트럼프 용병들이 묻힐 무덤이 될 것”이라고 보도했다.미국은 ‘트럼프 루트’의 땅을 건설 컨소시엄에 임대할 예정으로 이미 9개 후보가 연락을 해온 것으로 알려졌다.러시아는 여전히 아르메니아에 군사 기지를 운영 중이지만, 2022년 이후 우크라이나 전쟁을 벌이면서 양국의 분쟁에 개입하지 못했다.트럼프 대통령은 취임 이후 콩고민주공화국-르완다, 인도-파키스탄, 캄보디아-태국, 이스라엘-이란 등의 국제분쟁 종식에 개입하면서 ‘평화 해결사’로 자처하고 있다.알리예프 대통령은 “트럼프 대통령은 6개월 만에 기적을 이뤘다”고 평화협정의 빠른 진척을 소개하면서 “트럼프 대통령이 아니라면 누가 노벨 평화상을 받을 자격이 있겠는가”라고 강조했다.윤창수 전문기자