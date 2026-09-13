김태희 육아로 고생하는데…비, 화장실서 뺨 때린 이유

세줄 요약 비, 김태희와 두 딸 육아 일상 공개

아침 6~7시 기상, 가족 챙기는 현실 고백

화장실서 뺨 치며 스스로 깨우는 장면 화제

이미지 확대 가수 비가 아내 김태희와 두 딸을 키우며 겪는 현실적인 육아 일상을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘시언스쿨’

이미지 확대 유튜브 채널 ‘시언스쿨’ 이시언

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가수 비가 아내 김태희와 두 딸을 키우며 겪는 현실적인 육아 일상을 털어놨다.12일 유튜브 채널 ‘시언스쿨’에는 ‘이시언, 정지훈, 김재욱, 미남 삼총사의 속초 여행’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이시언, 비, 김재욱은 속초로 바이크 여행을 떠나 여유로운 시간을 보내던 중 육아에 대한 이야기를 나눴다.최근 득남하며 아빠가 된 이시언은 “아기가 태어나니까 아침 6시에 일어난다”며 “각방을 쓰는데 아침에 홈카메라를 보면 와이프랑 아기가 일어나서 밥을 먹고 있다”고 말했다.이에 비는 “그러면 무조건 일어나야지”라고 말했고, 이시언은 “‘우리 사랑둥이들’ 하면서 간다”고 했다.비 역시 김태희와의 아침 육아 일상에 대해 언급했다.그는 “아침 6시나 7시에 아내가 서둘러 준비하고 있으면 화장실에 간다”고 했다. 이어 자신의 뺨을 때리는 시늉을 하며 “‘일어나야 해, 일어나야 해’ 한다”고 재현해 현장을 웃음바다로 만들었다.이시언이 “솔직히 아침에 아내가 부르는 소리를 못 들은 척 두어 번 한 적이 있다”고 고백하자 비는 “왜 그랬냐. 못됐다. 무조건 일어나야지”라며 이시언을 강하게 타박했다.제작진이 비에게 “본인은 한 번도 그런 적이 없냐”고 묻자 비는 잠시 머뭇거리더니 “있죠”라고 실토해 웃음을 안겼다.한편 비와 김태희는 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.온라인뉴스부