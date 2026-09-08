세줄 요약 AI 남자친구 이훈 선택, 집 데이트 진행

차분한 스타일·대화 통함 이유로 선택

솔로 3년 차 고백, 연애 세포 깨우기 희망

이미지 확대 SBS ‘기이안 연애’ 방송화면 캡처

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배우 이유비가 AI로 만든 가상 남자친구와 데이트하며 연애에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.이유비는 지난 3일 방송된 SBS ‘나의 AI 파트너-기이안 연애’에서 여러 AI 캐릭터 가운데 ‘이훈’을 데이트 상대로 선택했다.그는 “차분한 스타일을 좋아하는데 말이 잘 통한다는 생각이 들었다”며 “외모를 보고 선택했다”고 말했다. 이어 “나에게 비판적인 사람은 좋아하지 않는다”고 덧붙였다.이유비는 이훈과 가상의 집 데이트도 즐겼다. 그는 “인생 첫 자취라 집 데이트에 대한 로망이 있다”고 설렘을 드러내면서도, AI와 원활하게 소통되지 않는 순간에는 “거리감이 느껴진다”고 솔직하게 말했다.이유비는 개그우먼 엄지윤과의 식사 자리에서 이훈을 소개하기도 했다. 엄지윤이 이훈에게 “나는 어떠냐. 나와 사귀지 않겠느냐”고 묻자, 이훈은 “그건 어렵다. 나는 이유비와 천천히 맞춰가고 싶다”며 “이유비 앞에서만 내 이야기를 해보겠다. 유비는 달달한데 찡한 걸 좋아하는 것 같다”고 답했다.이에 설렘을 감추지 못한 이유비는 “이훈이 사람이었으면 좋겠다”며 가상 연애에 몰입한 모습을 보였다.이날 이유비는 사전 인터뷰를 통해 솔로가 된 지 3년째라고 밝혔다. 그는 “연애 세포를 깨워줬으면 좋겠다. 지금은 무덤에 묻힌 상태”라고 털어놨다. 함께 출연한 배우 이준은 “드라마를 같이 촬영했는데 남자들의 마음을 잘 이해하지 못하더라”고 전했다.다음 회 예고편에는 이유비가 로망으로 꼽았던 놀이공원 데이트 장면이 담겼다. AI 남자친구가 “인간과 AI가 진짜 사랑할 수 있다고 생각하느냐”고 묻는 모습도 공개됐다.온라인뉴스부