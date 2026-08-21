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“샤워하는데 나와 마주쳤다” 전현무, 여행 도중 충격 실화

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수정 2026-08-21 16:57
입력 2026-08-21 16:57
세줄 요약
  • 인도 여행 중 숙소 절도 피해 고백
  • 샤워 중 도둑과 방 안에서 마주침
  • 허영지 충격, 여행 실화 공개
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방송인 전현무. MBN·SBS Plus
방송인 전현무. MBN·SBS Plus


방송인 전현무가 인도 여행 중 숙소에서 겪은 절도 피해를 털어놓는다.

23일 방송되는 MBN·SBS Plus ‘내가 만난 사이코패스(‘내사패’)’에서는 ‘당신의 여행을 악몽으로 바꿔버린 사이코패스들’을 주제로 여행지에서 벌어진 충격적인 실화들이 공개된다.

전현무는 과거 인도 여행 도중 숙소에서 절도 피해를 당한 일화를 고백한다. 저렴한 숙소를 잡았다는 전현무는 “방문이 안 잠겼다. 씻고 있는데 느낌이 싸해서 문을 확 열어봤더니 누가 들어와서 내 지갑을 막 뒤지고 있더라”고 회상한다.

전현무는 자신의 방에 들어온 도둑과 마주쳤다고 설명했다. 전현무는 “도둑이 많이 놀라긴 했다”고 당시를 떠올리고, 이를 듣던 허영지는 “아 싫다”라며 소스라친다.

한편 ‘내사패’는 넷플릭스 대한민국 오늘의 TOP10 예능 부문 1위를 기록한 데 이어 최근 일본 OTT 플랫폼 아베마(ABEMA)를 통한 일본 방송까지 확정 지었다.

온라인뉴스부
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