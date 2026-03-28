김종국, 전정신경염 투병 고백…“세상이 빙글빙글”

이미지 확대 유튜브 채널 ‘짐종국’ 캡처

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가수 겸 방송인 김종국이 최근 전정신경염 진단을 받고 극심한 어지럼증과 메스꺼움에 시달리고 있다고 털어놨다.김종국은 지난 27일 자신의 유튜브 채널 ‘짐종국’에 올린 영상에서 “말하는 것조차 쉽지 않을 정도로 잔병치레를 했다”며 투병 사실을 공개했다. 전정신경염은 귀 속 전정기관에 염증이 생겨 균형 감각을 잃게 하고, 세상이 빙글빙글 도는 심한 어지럼증과 구역질을 유발하는 질환이다.그는 발병 원인으로 “한 달 동안 4개국을 오가며 바쁘게 일하다 보니 갑작스럽게 찾아왔다”며 과로와 스트레스를 꼽았다. 이어 “정말 아무것도 할 수 없었다. 이틀 동안 아무것도 먹지 못하고, 누워 있어도 세상이 계속 돌았다”고 극심한 고통을 토로했다.현재 김종국은 매니저가 대신 운전하며 활동을 이어가고 있으며, “어지럽고 힘들어도 움직여야 한다. 활동을 해야 전정기관이 스스로 균형을 찾아간다”며 투병 중에도 회복 의지를 드러냈다.앞서 그는 지난 15일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서도 동료 하하의 부축을 받으며 등장, “달팽이관 이상으로 균형 감각이 무너졌다”고 건강 이상을 알린 바 있다.온라인뉴스부