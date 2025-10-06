수지, 외할머니 닮았네… 수지보다 큰 키 ‘깜짝’

이미지 확대 수지 인스타그램

배우 수지가 추석을 맞아 외할머니를 찾아 따뜻한 시간을 보냈다.수지는 5일 “촬영장 근처에 외할머니집이! 나의 리얼 오판금과. 모두 다지니와 함께 해피추석”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.사진 속 수지는 촬영장 근처 외할머니 집을 방문해 다정한 포즈로 사진을 찍었다. 할머니의 팔짱을 끼고 꽃받침 포즈를 취하는 모습이 가족 간의 정을 고스란히 전한다.특히 그는 “나의 리얼 오판금”이라며 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’에서 김미경이 연기한 할머니 ‘오판금’을 언급해 눈길을 끌었다.이에 김미경은 “안녕하세요~ 잠시 외할머니 흉내를 내본 오판금이예요”라며 댓글을 남겨 훈훈함을 더했다.한편 수지는 지난 3일 공개된 ‘다 이루어질지니’에서 기가영 역을 맡아 열연했다.뉴스24