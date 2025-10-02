“홀로 등산 간 김수현”…공개된 근황 사진, 알고 보니

이미지 확대 배우 김수현이 서울 마포구 스탠포드 호텔에서 미성년자였던 배우 고 김새론과 교제했다는 의혹과 관련해 기자회견을 하고 있다. 2025.3.31 연합뉴스

최근 배우 김수현의 근황이라며 공개된 사진이 과거에 촬영된 것이라는 주장이 제기됐다.2일 김수현 한국·글로벌 팬 연합(팬 카페 유카리스, 디시인사이드 김수현 갤러리)에 따르면 팬들은 전날 입장문을 통해 “배우와 관련해 근거 없는 주장이 잇따르고 있다”며 “배우에 대한 추측성 해석과 허위 정보의 재생산은 즉각 중단되어야 한다”고 주장했다.이어 “과거 사진이 최근 상황처럼 사용되면서 잘못된 인식과 불필요한 오해가 확산돼 심각한 2차 가해로 이어지고 있다”면서 “팬 연합은 배우의 권리를 지키기 위해 왜곡된 보도와 무분별한 2차 가해에 단호히 대응할 것”이라고 말했다.앞서 지난달 30일 유튜브 채널 ‘연예뒤통령’에는“김수현은 현재 극도의 스트레스를 받고 있다”며 김수현의 등산 사진이 근황으로 공개됐다.다만 팬들에 따르면 해당 사진은 2022년 8월 28일 김수현 인스타그램에 게시된 과거 사진이다.김수현 법률대리인 법무법인 필 고상록 변호사도 같은 날 자신의 유튜브 채널 게시판을 통해 김수현이 군 복무 중 김새론이 아닌 다른 여성과 교제했다는 걸 입증할 수 있는 자료들을 공개했다.고 변호사는 “김수현에게 2016년부터 2019년 봄까지 교제한 연인이 있었다”고 밝히며 “자대 배치 직후부터 시작된 일기는 같은 해 봄부터 연인과 일상을 공유하고 마음을 전하는 편지였다”라고 설명했다.김수현은 미성년자였던 김새론과 교제했다는 의혹을 받아 활동을 중단한 상태다. 김새론의 유족이 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’를 통해 두 사람의 사진, 문자, 편지 등을 공개하며 공방이 이어졌다.뉴스24