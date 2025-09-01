양준혁, 20년간 ‘이것’ 하더니…“연 매출 30억원” 대박

이미지 확대 전 야구선수 양준혁이 방어 양식 사업을 하고 있는 근황을 공개해 화제다. KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

전 야구선수 양준혁이 방어 양식 사업을 하고 있는 근황을 공개해 화제다.지난 31일 방송된 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 셰프 정호영이 양준혁의 방어 양식장을 찾는 모습이 나왔다.이날 정호영은 “겨울엔 비싸니까 미리 쌀 때 계약하려고 한다”며 대방어 계약을 위해 양준혁의 방어 양식장을 찾았다.양준혁은 방송에서 “야구선수 ‘양신’에서 방어의 신 ‘방신’이 된 양준혁이다”라고 인사했다.그는 현재 3000평 규모의 방어양식장을 20년째 운영하고 있다고 전했다.양준혁은 “방어 양식을 시작한 지 20년째다. 내 새끼만큼 귀하고 정성스럽게 키우고 있다”며 연 매출은 30억원 정도 된다고 밝혔다.그러면서 “제가 가진 모든 걸 쏟아부어서 2~3시간 자고 열심히 뛰고 있다”고 덧붙였다.양준혁은 정호영이 “싸게 해 줄 수 있냐”고 묻자 “우리 방어는 아무나 안 준다. 맨입으론 당연히 안 된다”고 말해 웃음을 자아냈다.한편 ‘방신’이 된 양준혁은 ‘2025 해양수산엑스포’ 홍보대사로 위촉된 바 있다.뉴스24